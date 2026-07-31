Javier Milei volvió a referirse en duros términos a la bandera de Malvinas.

El presidente Javier Milei volvió a salir en defensa de su exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que, a su juicio, es una persona "honesta". Además, cuestionó el tratamiento que parte de la prensa dio al caso y remarcó que será la Justicia la que deberá determinar cualquier responsabilidad. El jefe de Estado, en tanto, cuestionó que la Selección haya mostrado una bandera de las Malvinas son argentinas en el partido ante Inglaterra en las semifinales del Mundial.

"No está bueno mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, es un juego, mezclar es un problema. En la misma línea se manifestó Scaloni, que es una mente brillante", sostuvo Milei, quien luego matizó su declaración al decir que "en la emocionalidad se entiende que los jugadores lo hayan hecho, pero esto no le puede pasar a un funcionario".

"Para mí Adorni es honesto", sostuvo el mandatario en declaraciones a Telefe. En ese sentido, atribuyó la polémica a la reacción de los medios de comunicación y afirmó que "todo el desastre fue porque dijo: 'Ustedes son solo periodistas'", en referencia a declaraciones del exfuncionario durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde respondió de esa manera a una pregunta del periodista de El Destape, Jonathan Heguier, sobre un viaje en avión privado a Punta del Este.

Milei también insistió en el principio de inocencia y rechazó que sean los periodistas quienes definan la culpabilidad de una persona. "Soy respetuoso de lo que determine la Justicia. Una persona es inocente hasta que se determine lo contrario. Los periodistas no pueden determinar si alguien es inocente o culpable", expresó.

En tanto, el Presidente reafirmó la postura de su gestión respecto del Poder Judicial. "Creo que es inocente. Nosotros somos el único gobierno que no interviene en la Justicia", afirmó.

Milei defendió el plan económico y negó que EE.UU. haya sostenido a la Argentina

En otro tramo del reportaje, el Presidente dijo que la desaceleración de la inflación responde al rumbo de la política monetaria aplicada por su Gobierno y precisó que sus efectos comenzaron a reflejarse una vez que se saneó el balance del Banco Central, a mediados de 2024.

Según explicó, la fijación de la cantidad de dinero solo fue posible después de ese proceso y sostuvo que los índices mayoristas ya registraron períodos de deflación. En ese sentido, señaló que el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) demora más tiempo en reflejarse debido al rezago propio de la política monetaria. “La política monetaria tiene un rezago. Pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad de 2024, cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central”, afirmó.

El mandatario también destacó que su administración logró enfrentar una fuerte presión sobre el mercado cambiario sin abandonar el programa económico. “Resistimos una corrida de 41 mil millones de dólares. Y no solo eso: en el medio limpiamos las Lefi y subimos los encajes. El tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares”, sostuvo.

Paralelamente, Milei rechazó las interpretaciones que atribuyen la estabilidad financiera al respaldo estadounidense. “Es intelectualmente deshonesto decir que nos salvó Estados Unidos. De los 70 mil millones, EE.UU. aportó 2.500. Estamos hablando de un número que es menos del 5%”, detalló, y agregó: “Es muy deshonesto que, de una torta de 100, digas que todo cambió por el 3%. Parece una cargada”.

Milei acusó al kirchnerismo de fraude electoral

Durante el mismo reportaje, Milei aseguró que el oficialismo bonaerense utiliza mecanismos de fraude electoral. Además, defendió la implementación de la Boleta Única Papel y sostuvo que los cambios en el sistema de votación favorecieron a La Libertad Avanza.

"El cambio del esquema de votación no le permitió a los K hacer fraude", enfatizó el Presidente. Según el mandatario, la BUP permitió modificar el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas nacionales.

El mandatario sostuvo que "la sociedad tiene que tener conciencia de cómo el kirchnerismo roba elecciones" y afirmó que quienes se oponen a cambiar el sistema electoral forman parte de "un pasado que no quiere resignar sus privilegios".