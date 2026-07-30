El plan ideal para el fin de semana: arranca la Semana de las Milongas y Buenos Aires se llena de tango.

Para quienes buscan una propuesta diferente para disfrutar el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, la Semana de las Milongas vuelve a convertir al tango en el gran protagonista. Del 1 al 7 de agosto, 59 milongas distribuidas en distintos barrios abrirán sus puertas con clases, exhibiciones, música en vivo y pistas de baile para que tanto expertos como principiantes puedan sumarse a una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura porteña.

Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de Pase Cultural y BA Milonga, junto con la Asociación de Organizadores de Milongas (AOM) y Milongas con Sentido Social (MiSeSo), esta octava edición propone recorrer distintos rincones de Buenos Aires al ritmo del 2x4 y descubrir por qué el tango sigue siendo parte de la identidad de la ciudad.

Lejos de ser una actividad reservada para bailarines experimentados, la Semana de las Milongas busca acercar el tango a nuevos públicos. Durante siete días habrá clases abiertas, exhibiciones de reconocidos bailarines y espacios para disfrutar de la música en vivo, ya sea animándose a dar los primeros pasos o simplemente observando el ambiente característico de las milongas porteñas.

Además, no existe un código de vestimenta obligatorio, por lo que cualquier persona puede participar con ropa cómoda y vivir de cerca una experiencia que combina historia, encuentro social y cultura popular.

La apertura será el sábado 1 de agosto en el Ciclo de Tango en El Verdi, con una presentación de la Orquesta Esquina Sur y una exhibición de los bailarines Laura Casco Zorzon y Ariel Taritolay.

El tango forma parte del ADN de Buenos Aires. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009, continúa renovándose gracias al trabajo de las milongas, que funcionan como espacios de encuentro para vecinos, turistas y nuevas generaciones de bailarines.

Cómo participar

Como parte de la propuesta habrá entradas gratuitas para algunas actividades destinadas tanto a beneficiarios de Pase Cultural como al público general, con cupos limitados y reserva previa. Quienes no consigan un lugar también podrán asistir directamente a cada milonga y adquirir su entrada en el lugar, siempre que haya disponibilidad.

La apertura será el sábado 1 de agosto en el Ciclo de Tango en El Verdi, con una presentación de la Orquesta Esquina Sur y una exhibición de los bailarines Laura Casco Zorzon y Ariel Taritolay. El cierre tendrá lugar el 7 de agosto en La Viruta Tango Club, con la actuación del Esteban Morgado Cuarteto y una exhibición de Julio Seffino y Aldana Tade.