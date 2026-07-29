En pleno corazón de Recoleta, El Ateneo Grand Splendid sigue consolidándose como un destino imperdible para porteños y turistas. Más de tres mil personas por día visitan esta icónica librería, reconocida internacionalmente. En 2008, The Guardian la nombró la segunda librería más hermosa del mundo y, en 2019, National Geographic la ubicó en el primer puesto.

Además de su famosa cúpula pintada al óleo por Nazareno Orlandi en 1919, que simboliza la paz tras la Primera Guerra Mundial, la librería incorporó una experiencia inmersiva en su tercer piso. Este espacio, que fue durante años sala de ensayo y bambalinas del antiguo teatro, permaneció cerrado al público hasta el 26 de diciembre de 2025, cuando se inauguró este recorrido que conecta a los visitantes con la rica historia cultural del lugar y su vínculo con el tango.

Desde allí, se puede apreciar la cúpula y sumergirse en un viaje que comienza con las primeras grabaciones de Carlos Gardel y sigue su evolución hasta su etapa como cine radial. El recorrido cuenta con afiches originales, proyectores antiguos y material de archivo que rescatan la memoria del teatro fundado por Max Glücksmann.

Este empresario, que llegó a Buenos Aires en 1890 desde Austria-Hungría, construyó el Grand Splendid en 1919 como un templo de las artes. Glücksmann fue pionero en la industria cultural argentina, dueño de casi 100 cines y teatros y fundador del sello discográfico Nacional-Odeón. También impulsó contratos de derechos de autor que beneficiaron a figuras como Gardel.

Furor por la la experiencia inmersiva del Ateneo Grand Splendid para conocer su historia vinculada a Carlos Gardel.

La experiencia más impactante es la sala inmersiva donde, gracias a un show holográfico con mapping animado, Gardel —interpretado por Fernando Samartín— revive en escena. El telón se abre y la voz del mítico cantor guía a los visitantes por los momentos dorados del teatro, recreando la atmósfera de las antiguas bambalinas.

Los detalles para disfrutar una experiencia única

Para cerrar la visita, la cafetería Bruto trasladó su propuesta al tercer piso, permitiendo disfrutar de un café en un entorno único que completa esta mezcla perfecta entre cultura, historia y tecnología.

Este recorrido no solo invita a conocer la arquitectura y la historia de un edificio emblemático, sino que también conecta con las anécdotas de figuras nacionales que pisaron esos pasillos, como Ignacio Corsini, María Rosa Gallo, Arnaldo André y Mirtha Legrand, quien protagonizó allí la comedia teatral 40 quilates en los años 70.

La propuesta está abierta al público en Avenida Santa Fe 1860, en la Ciudad de Buenos Aires, y se consolida como un punto de encuentro donde la pasión por los libros y la identidad porteña se cruzan en cada visita.