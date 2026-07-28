El emotivo mensaje de Lizy Tagliani al recordar a Jorge Ibañez: "Me acompañó a…”

Lizy Tagliani emocionó a sus seguidores con unas emotivas palabras sobre Jorge Ibañez.

El 14 de marzo de 2014, el reconocido diseñador de moda Jorge Ibáñez falleció a causa de un paro cardíaco dentro de su vivienda. A más de diez años de su partida, Lizy Tagliani lo recordó con mucha emoción mediante una publicación de Instagram y le dedicó unas sentidas palabras.

Jorge vistió a varias de las celebridades más importantes de la Argentina y hoy continúa siendo recordado con mucho cariño por quienes compartieron distintos momentos junto a él. En ese sentido, Lizy expresó: “¿Saben quién es él? Sí, ya sé que saben, él fue un gran amigo, una persona con la que he compartido muchísimo. Era único”.

Asimismo señaló: “Teníamos charlas nocturnas larguísimas mientras le tomaba el color. Porque con lluvia o con diluvio, qué bien que te queda el rubio. Él es el que, sin que yo le dijera, me acompañó a enterrar a mi mamá, él valoraba mis locuras. Un día un ladrón en bici intentaba robarle la camioneta y yo que no sabía aparecí de atrás y le saque la bici al ladrón y empecé a andar en círculos pensando que era fan, y sí, el tipo se asustó de mí y corrió”.

Finalmente agregó: “Él sabía que yo sería famosa y aunque en los shows me miraba desde el fondo porque me tenía miedo siempre confió en mí, y me decía que para mi debut, me haría un vestido rojo, uno blanco y uno dorado, y es por eso que esos colores aunque sea en un pañuelo los llevo siempre en cada trabajo que hago. Y si él es, fue y será Jorge Ibáñez ese ser que apareció en mi vida para quedarse en mi corazón para siempre. Buen lunes para recordar a alguien que marcó nuestras vidas”.

El fallecimiento de Jorge Ibañez

El diseñador de moda Jorge Ibañez falleció el 14 de marzo de 2014 a los 44 años en su departamento del barrio de Recoleta. Según determinó el cuerpo médico forense, la causa de su muerte fue un paro cardíaco derivado de una cardiopatía hipertrófica dilatada. El cuerpo fue hallado por una empleada de él y la muerte del diseñador fue caratulada como dudosa por la fiscal que investigó el caso durante los primeros reportes. Luego, los forenses confirmaron que no se trató de una muerte violenta.

