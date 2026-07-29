Queda a una hora de la ciudad de Buenos Aires y tiene parrilla libre: el pueblo bonaerense clave para una escapada (Foto: TripAdvisor)

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos pueblos para hacer una escapada, pero uno se destaca por sus caminos rurales y oferta gastronómica: Capilla del Señor. El pueblo queda en Exaltación de la Cruz, a solo 90 kilómetros de la ciudad porteña, y cuenta con un sitio que ofrece parrilla y locro libre.

Dónde comer una parrilla libre en Capilla del Señor

El pueblo rural cuenta con la Parrilla El Paisano, un restaurante que combina platos abundantes, precios accesibles, ambientes naturales y mucha tranquilidad. El sitio es uno de los más famosos de Capilla del Señor y los turistas suelen acercarse para descubrir los sabores regionales a un precio económico.

El Paisano ofrece opciones de parrilla libre o locro libre, dentro de un menú completo que incluye:

Parrilla

Por solo $38.000 por persona, en julio del 2026 quienes se acercan pueden comer:

Empanadas de carne fritas.

Parrilla libre.

Locro libre.

Guarnición.

Un postre por persona.

Las bebidas se pagan aparte.

Locro libre

Con solo $28.000 por persona, se puede disfrutar de

Empanadas.

Locro.

Un postre por persona.

Los comensales que prefieren una porción individual y sola del locro también pueden optar por comer solo locro por $20.000. La Parrilla El Paisano queda sobre (ubicada sobre Balcarce 55) Capilla del Señor, y abre de viernes y sábados de 11:30 a 15 y domingos de 11:30 a 16 horas.

¿Qué otras cosas se pueden hacer en Capilla del Señor?

Además de su icónica parrilla, Capilla del Señor tiene muchísimas actividades para hacer durante una escapada de fin de semana. Lo mejor es que queda solo a una hora y 15 minutos de la ciudad de Buenos Aires. Entre las propuestas del pueblo rural se encuentran: