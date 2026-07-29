Axel Kicillof: “A la directora del FMI le digo que el petróleo que fue a ver es argentino”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la visita de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien recorrió por primera vez el pozo activo de Vaca Muerta, uno de los recursos más importantes en materia de hidrocarburos que tiene la Argentina.

“A la directora del FMI le digo que el petróleo que fue a ver es argentino”, sostuvo Kicillof durante un acto realizado en Lomas de Zamora este miércoles. Asimismo, indicó que el recurso natural "tendría que usarse para el desarrollo y la industria nacional, para que lo puedan comprar y adquirir a un precio posible".

Además de cuestionar a Georgieva, el mandatario provincial apuntó contra el programa económico del gobierno nacional que -según él- sigue los lineamientos del Fondo. "La macro no está ordenada porque la gente no llega a fin de mes. Tienen miedo de perder el laburo, ese es orden para el FMI", afirmó.

"La industria está liquidada y el comercio también. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Nos dicen que hay una situación económica extraordinaria y que somos un orgullo. ¿Dónde está eso? Tenemos a las familias que no pueden pagar los servicios y la comida, y tienen que pedir una deuda primero al banco, después a las billeteras y a los prestamistas", criticó el gobernador bonaerense.

Incluso, alertó que "estamos en una situación que no hubo nunca" y que los números "son peor" que durante la crisis económica, social y política del 2001. La situación actual "es una crueldad y un abandono, que es deliberado".

El "paseo" de Kristalina Georgieva en Vaca Muerta

La directora gerenta del FMI estuvo en Argentina entre el lunes y el martes de esta semana en el marco del "programa" que el país mantiene con el organismo.

En su paso por Vaca Muerta estuvo acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y fue recibida por el CEO de YPF, Horacio Marín, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Con un operativo especial, que incluyó el viaje en avión y un trasbordo a helicópteros, la titular del organismo internacional desembarcó pasadas las 10.30 en Loma Campana, el yacimiento que YPF comenzó en 2013 y actualmente produce 90.000 barriles por día en sociedad con Chevron.

"Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde Kristalina pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos", describió Marín en sus redes sociales.

La visita a Vaca Muerta se dio luego de que la funcionaria del FMI brindara su respaldo al plan económico del Gobierno con una conferencia en el Ministerio de Economía. "Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos", aseguró.