Entradas para Rebord en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo es el show

Tomás Rebord vuelve a la opinión pública.

Tomás Rebord anunció su esperado regreso a los escenarios masivos con "Rebord Vuelve", un espectáculo que marca su reaparición pública tras su abrupta y comentada salida del canal de streaming Blender. La desvinculación se produjo luego de un conflicto laboral desencadenado por reclamos salariales de su equipo técnico y disputas legales con las autoridades del medio, que llegaron al punto de incluir controversias por el registro de marcas asociadas a su universo creativo.

Tras semanas de silencio y especulaciones, el comunicador volvió a transmitir en vivo desde su canal personal de YouTube, donde reunió a más de cuarenta mil espectadores para analizar la coyuntura política y presentar su nuevo proyecto. En lo que define como la etapa de mayor resistencia del movimiento hagovero, el conductor convocó a su comunidad a celebrar el "Día de la Lealtad Hagovera" en un evento multitudinario concebido exclusivamente para el formato teatral.

Fecha, entradas y precios para "Rebord Vuelve"

El show se llevará a cabo el próximo lunes 19 de octubre en el Estadio Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. La propuesta promete una noche única de encuentro e "infotainment", con múltiples sorpresas, personajes emblemáticos y la participación de invitados especiales. Las entradas ya están disponibles para la compra del público general a través de la página web oficial del Movistar Arena.

Los tickets cuentan con beneficios de financiamiento de hasta seis cuotas sin interés para clientes del Banco Galicia con tarjetas Mastercard. Respecto de los valores, las ubicaciones parten desde los 30,000 y 35,000 pesos para los sectores iniciales de preventa, escalando según la colocación dentro del recinto hasta alcanzar montos cercanos a los 70,000 pesos en las zonas preferenciales más cercanas al escenario principal.

Rebord estará en el Movistar Arena.

¿Quién es Tomás Rebord y su carrera?

Tomás Rebord es un abogado, comunicador y creador de contenido argentino que se consolidó como una de las figuras más influyentes del ecosistema digital. Su trayectoria cobró un impulso masivo mediante "El Método Rebord", un ciclo de entrevistas en profundidad por el que circularon destacados líderes políticos, intelectuales y referentes de la cultura popular argentina.

A través de este y otros formatos, construyó un universo narrativo profundamente singular apoyado en neologismos como "edibordiales", "futbord" y la teorización del "infotainment", fusionando el análisis político, la filosofía y el humor. De esta manera, Rebord articuló a una legión de seguidores identificados colectivamente como el "movimiento hagovero", transformando la comunicación en una experiencia cultural en constante efervescencia.