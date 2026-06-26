El fuerte comunicado de Tomás Rebord tras los despidos en Blender: “No me queda otra”

Durante la programación de Último Aviso del streaming Blender, Fiorella Sargenti decidió realizar un reclamo vinculado a los salarios de los trabajadores del canal. En ese sentido, el conductor de Hay Algo Ahí, Tomás Rebord, decidió hablar sobre los hechos a través de sus redes sociales.
Luego de este hecho, la emisora decidió publicar un comunicado en donde explica que la empresa se caracteriza por generar trabajo y cumplir con las obligaciones. Asimismo, aseguraron que el incidente en vivo condicionó el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla. Además confirmaron: “Blender continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día el mejor contenido a su comunidad”.
En este contexto, Tomás Rebord expresó: “Ayer, Blender, el medio en el que trabajo hace tres años, decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción". Asimismo continuó: “Durante todo el día de ayer intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación, y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron. A mí no me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros”.
El reclamo de Tomás Rebord contra Blender
A pesar de que el origen del reclamo sea de índole económico, el conductor aclaró: “Todos los medios negocian. Todos los medios pueden tener una negociación salarial que se complica un poco, pero esto es otra cosa. Una decisión de rajar a todo un equipo de trabajo con gente de seguridad en el canal. Yo no estoy logrando entender qué está pasando”. Finalmente agregó: “No voy a dejar a ninguno de mis compañeros tirados. Son mis amigos, son mis amigas. Lo único que voy a decir públicamente, porque creo que corresponde, es que no se negocia sobre la dignidad de las personas”.