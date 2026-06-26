El fuerte comunicado de Tomás Rebord tras los despidos en Blender: “No me queda otra”

El conductor de Hay Algo Ahí, Tomás Rebord, decidió hablar sobre los recientes hechos que ocurrieron en Blender.

Durante la programación de Último Aviso del streaming Blender, Fiorella Sargenti decidió realizar un reclamo vinculado a los salarios de los trabajadores del canal. En ese sentido, el conductor de Hay Algo Ahí, Tomás Rebord, decidió hablar sobre los hechos a través de sus redes sociales.

Luego de este hecho, la emisora decidió publicar un comunicado en donde explica que la empresa se caracteriza por generar trabajo y cumplir con las obligaciones. Asimismo, aseguraron que el incidente en vivo condicionó el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla. Además confirmaron: “Blender continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día el mejor contenido a su comunidad”.

En este contexto, Tomás Rebord expresó: “Ayer, Blender, el medio en el que trabajo hace tres años, decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción". Asimismo continuó: “Durante todo el día de ayer intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación, y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron. A mí no me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros”.

El reclamo de Tomás Rebord contra Blender

A pesar de que el origen del reclamo sea de índole económico, el conductor aclaró: “Todos los medios negocian. Todos los medios pueden tener una negociación salarial que se complica un poco, pero esto es otra cosa. Una decisión de rajar a todo un equipo de trabajo con gente de seguridad en el canal. Yo no estoy logrando entender qué está pasando”. Finalmente agregó: “No voy a dejar a ninguno de mis compañeros tirados. Son mis amigos, son mis amigas. Lo único que voy a decir públicamente, porque creo que corresponde, es que no se negocia sobre la dignidad de las personas”.