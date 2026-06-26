El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de un tramo de la colectora sur Avenida Circunvalación en Berazategui, junto al intendente local, Carlos Balor. Los trabajos incluyeron la pavimentación de un tramo de 1,3 kilómetros y la construcción de la rotonda de acceso a la autopista Buenos Aires-La Plata. Además, contempló la construcción de desagües y de un puente sobre el arroyo Las Conchitas, que permite la conexión con el Polo Maderero Hudson.

“Frente a un Gobierno nacional que abre las importaciones y que festeja cuando cierran las empresas, nosotros elegimos defender a los trabajadores y a la producción local", afirmó el mandatario. En ese marco, agregó que “inauguramos este tramo de la colectora para mejorar el acceso al Parque Industrial: es una obra estratégica que va a permitir generar más actividad y desarrollo para el pueblo de Berazategui”.

El nuevo Salón de Usos Múltiples de Sourigues

Otra de las obras inauguradas fue la del Salón de Usos Múltiples en la localidad de Sourigues. El nuevo SUM “Campeones de la vida” tiene 300 metros cuadrados y se brindarán actividades culturales y deportivas gratuitas como pilates, taekwondo, folklore y dibujo, entre otras, beneficiando a más de 800 familias de los barrios 6 de Enero y Parque Las Rosas.

Junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el Gobernador participó del acto inaugural. “El desarrollo de nuestra provincia no se va a lograr con individualismo ni dejando todo en manos del mercado: necesitamos al empresario invirtiendo, a los trabajadores en sus puestos y al Estado presente y acompañando”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Las políticas que decidió aplicar Milei están destruyendo nuestro entramado productivo: desde la Provincia hacemos un enorme esfuerzo para mitigar sus consecuencias y continuar con las obras que mejoran la productividad de las pymes bonaerenses”.

Por su parte, Larroque indicó que “este nuevo espacio era solicitado por los vecinos del barrio y hoy es una realidad para que desarrollen sus actividades culturales y deportivas”. En tanto, Balor subrayó: "A diferencia del Gobierno nacional, el trabajo conjunto con la Provincia garantiza que las obras que necesitamos en el distrito se continúen, como lo hicimos con este espacio para actividades comunitarias”. “Este es también el legado de Juán José Mussi: una gestión eficaz y cerca de la gente”, agregó.

Estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; los subsecretarios de Deportes, Cristian Cardozo; de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; y de Economía Popular, Daniel Menéndez; el diputado provincial Mariano Cascallares; funcionarios del gabinete municipal y concejales.