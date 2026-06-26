El gobernador Axel Kicillof profundiza su modelo de gestión y lleva inauguradas más de 300 escuelas a pesar de los recortes de fondos que Javier Milei aplicó sobre la provincia de Buenos Aires. El mandatario continua con distintas obras dentro de su territorio y, en este caso, el jueves por la tarde estuvo en General Rodríguez e inauguró dos nuevos edificios escolares. De esta manera lleva 318 nuevas escuelas en lo que va de su gestión.

Durante el acto, el mandatario dijo que “General Rodríguez es uno de los municipios que más creció en los últimos 20 años: aquí hay muchas familias que no pueden seguir esperando respuestas de la mano invisible del mercado. Por eso hoy estamos inaugurando nuestro Centro de Atención Primaria de la Salud número 206 y nuevos edificios escolares para dejar en claro que el único capaz de garantizar la inversión pública que trae bienestar a nuestro pueblo es el Estado”, agregó.

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“Mientras nos dicen que la única libertad que existe es la de comprar en el mercado, el Gobierno nacional abandona todas sus responsabilidades y recorta derechos a los y las bonaerenses”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Para nosotros la salud y la educación no son un negocio: en la provincia de Buenos Aires continuamos ampliando el sistema educativo y alcanzamos ya la cifra histórica de 318 nuevos edificios escolares inaugurados”.

Los nuevos edificios de las escuelas secundarias N°14 de La Campanilla y N°6, mejoraron las condiciones de estudio de más de 1.500 alumnos y alumnas del distrito. Ambos demandaron una inversión de $7.094 millones. De los actos participaron la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente local, Mauro García. Además, con la presencia del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, puso en funcionamiento un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio Mi Rincón.

Por su parte, Terigi sostuvo: “Estos edificios forman parte de un proceso histórico de ampliación de derechos educativos: más chicos y chicas en la escuela significa menos desigualdad”. “Mientras algunos dicen que el camino es una educación sin escuelas, individualizada y a la carta, nosotros estamos convencidos de que no es así: la escuela es un lugar de encuentro, valores y solidaridad”, agregó.

“Cada vez que inauguramos una institución educativa confirmamos que invertir en edificios y en mejores condiciones materiales es también invertir en la calidad de la enseñanza: gracias al acompañamiento de la Provincia, hoy docentes y estudiantes cuentan con espacios más adecuados, que fortalecerán el proceso educativo”, remarcó el intendente García.



Durante la jornada, Kicillof y Kreplak inauguraron el nuevo CAPS N°2, ubicado en el barrio Mi Rincón: cuenta con tres consultorios de atención general, uno ginecológico, enfermería, vacunatorio, SUM y sala de espera. Es el centro de salud Nº206 que se inaugura desde el inicio de la gestión. “Sin el acceso a la educación, a la salud y a la igualdad de oportunidades no vamos a tener nunca verdadera soberanía. Frente al desamparo, en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir cuidando e invirtiendo en la escuela pública”, remarcó el Gobernador.

Además, el Gobernador entregó al municipio dos minibuses y tres camiones adquiridos mediante un convenio de Provincia Leasing. Asimismo, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, se suscribió un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para desarrollar un proyecto de tratamiento de efluentes cloacales y para la realización de eventos sociales, turísticos y productivos.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; su par de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras; la directora de la EES Nº14, Marcela López Perdomo; su par de la EES Nº6, Mariano Rojo; funcionarios y funcionarias del gobierno municipal; y excombatientes de Malvinas.