Louis Dreyfus Company apuesta a Bahía Blanca e invertirá U$400 millones

A pesar de la crisis económica y social que se vive en el país, una empresa internacional hará una millonaria inversión en Bahía Blanca. Se trata de Louis Dreyfus Company, una empresa agroindustrial que llevará adelante una inversión de U$400 millones para construir una planta de molienda multisemillas en Bahía Blanca.

El gobernador, Axel Kicillof, junto el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se reunió con directivos de Louis Dreyfus Company (LDC), quienes brindaron detalles de la inversión. El proyecto consiste en el establecimiento de una planta de molienda que procesará girasol, soja, colza y camelina; y se desarrollará dentro del complejo industrial que la empresa posee en el puerto de Bahía Blanca, integrando la infraestructura existente de almacenamiento y logística con el puerto.

Durante el encuentro, Kicillof y los directivos de LDC también dialogaron sobre la logística, los puertos, las rutas y el potencial de las cadenas oleaginosas bonaerenses. La futura planta contará con una capacidad de molienda de hasta 4 mil toneladas diarias de semillas de girasol, lo que la convertirá en la mayor planta a nivel mundial.

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La planta incorporará equipamiento de última generación para el procesamiento eficiente de oleaginosas y dispondrá de infraestructura energética térmica basada en biomasa renovable proveniente de cáscaras de girasol, contribuyendo a optimizar el uso de energía y reducir las emisiones de carbono. Está previsto que las obras comiencen este mismo año.

Cabe señalar que la provincia de Buenos Aires es, por lejos, la mayor productora de girasol, una producción que, por otra parte, ha crecido sustancialmente en los últimos años. Así, mientras que en la campaña 2020/21 la superficie implantada fue de 990 mil hectáreas, la campaña 2025/26 alcanzó en la provincia un millón 270 mil hectáreas, una expansión del 28%.

Durante la reunión también se intercambiaron perspectivas sobre la importancia de la logística de cargas, el sistema portuario y la red vial como herramienta para potenciar la competitividad del aparato productivo bonaerense. En ese sentido, se destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura que permite reducir costos y mejorar la inserción internacional de la producción provincial. Diversas alternativas y proyectos al respecto fueron parte de las consideraciones.

Además se analizaron las oportunidades que ofrecen otras oleaginosas con alto contenido de aceite, particularmente la camelina y la carinata, materias primas destinadas a la producción de biocombustibles avanzados. Al respecto, la planta industrial sería no solo una oportunidad para la expansión del girasol, sino también de estos otros cultivos.

Louis Dreyfus Company desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor agrícola en Argentina. Es uno de los principales exportadores de productos agroindustriales del país, participa de la cadena algodonera, opera plantas de molienda y producción de biodiésel y brinda a productores servicios vinculados a semillas, fertilizantes, agroquímicos, financiamiento y sustentabilidad.

Participaron del encuentro la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el CEO regional para Sudamérica y COO global de LDC, Juan José Blanchard; el CFO regional, Samuel Sáenz Rozas; el gerente, Ernesto Mussio; y el director regional de Asuntos Públicos, Luis Zubizarreta.