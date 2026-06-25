Delantero checo Schick se retira de la selección tras la eliminación en el Mundial

Patrik Schick, de la República Checa, durante el calentamiento previo al partido vs México

El delantero de la República Checa Patrik Schick anunció ‌el jueves su ‌retirada del fútbol internacional, un día después de que su selección quedara eliminada del Mundial en la fase de grupos.

"Esta decisión no es impulsiva, ni se ​ha tomado ⁠de la noche a la ‌mañana. Es una idea ⁠que llevaba tiempo madurando ⁠y sobre la que he reflexionado mucho", escribió en Instagram.

• El jugador, ⁠de 30 años, disputó ​56 partidos con la ‌selección y marcó 26 ‌goles.

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• Schick fue una de ⁠las estrellas de la Eurocopa 2020, donde terminó como máximo artillero junto a Cristiano Ronaldo, ​con ‌cinco goles.

• También ganó el premio al Mejor Gol del Torneo por un magnífico disparo desde lejos contra Escocia.

• ⁠No logró marcar en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y fue descartado para el último partido, aunque salió como suplente en la segunda parte.

• ‌Los checos terminaron últimos del Grupo A con un punto en tres partidos.

• "Me voy orgulloso de lo que he conseguido con la camiseta ‌de la selección", señaló. "Al mismo tiempo, sin embargo, creo que el fútbol ‌checo tiene ⁠mucho, mucho más que ofrecer de lo que ​ha demostrado en los últimos años".

Con información de Reuters