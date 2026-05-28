Tomás Rebord aseguró que su causa penal promovida por Javier Milei quedó archivada por la Cámara.

Hace tan solo unos meses, el conductor y streamer Tomás Rebord quedó envuelto en una polémica luego de realizar un monólogo en su programa de streaming Blender, donde lanzó distintos comentarios que luego algunos usuarios consideraron ofensivos para la comunidad judía.

Todo el revuelo derivó en una denuncia penal por presunta discriminación religiosa hacía la comunidad judía. Horas después, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Penal y sostuvo en declaraciones públicas: “Atribuir hechos graves como incendios a personas por su religión, insinuar responsabilidades colectivas y ridiculizar símbolos religiosos no es sátira ni ironía”.

Ante esta declaración, el presidente Javier Milei citó el fragmento en la plataforma digital X y expresó: “Masterclass”. Meses después, Tomás Rebord compartió en su cuenta de X que la causa penal en su contra fue finalmente archivada por la Cámara.

Tomás Rebord actualizó los datos sobre su causa promovida por Javier Milei

A través de su cuenta personal de X, el streamer de Blender anunció: “Compatriotas, me complace anunciar que la causa penal en mi contra por “antisemitismo” promovida por el Presidente de la Nación (quien la consideró una MASTERCLASS) fue finalmente ARCHIVADA por Cámara (si, apelaron a Cámara)”.

Además explicó qué significa que el caso haya sido archivado por la Cámara: “1) Desde ahora existe JURISPRUDENCIA NACIONAL sobre Rebord, la misma puede estudiarse y confirma mi anti-antisemitismo, generosidad, gran sentido del humor y buen gusto. 2) Solo alguien desconcertantemente estúpido pudo haber considerado este mamarracho judicial una “MASTERCLAS” lo cual suscita legítimas preguntas sobre nuestro Presidente ¿Es Javier Milei un estúpido?. 3) He derrotado personalmente a Javier Milei, nuestro Presidente, en los ámbitos digitales de su preferencia (recordar su anti-democrático bloqueo) y ahora en los tribunales. Podemos continuar en la forma que quiera”.

Finalmente compartió: “Hoy es un gran día para las instituciones, triunfa la LIBERTAD de expresión y la celebraremos como corresponde en mi última transmisión. Los espero a todos en la SS (singular)”.