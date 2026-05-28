Trabajadores nodocentes de la UNCA anunciaron tres días de paro: "Cada dia se agrava más"

Tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, las medidas de fuerza en las casas de altos estudios de todo el país no cesan: el gremio nodocente de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) confirmó un nuevo plan de lucha con tres jornadas de paro en reclamo de la pérdida salarial acumulada durante el gobierno de Javier Milei, el ajuste presupuestario y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) confirmó una nueva semana de protesta en todas las universidades nacionales. Desde la organización sostuvieron que el conflicto continúa porque el Gobierno nacional "no cumple la Ley de Financiamiento Universitario" y señalaron que la sociedad ya se expresó de manera contundente en la movilización federal del pasado 12 de mayo.

En la misma línea, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Catamarca (Apunca) confirmó que este viernes 29 de mayo habrá un paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida se repetirá el 3 y 4 de junio con un cese total de actividades durante 48 horas.

El secretario adjunto de Apunca, Gabriel Mazzolini, aseguró que el conflicto salarial “cada día se agrava un poquito más”, por lo que las protestas buscan la "visibilización de la situación de los nodocentes y docentes".

En ese sentido, señaló que la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos dos años golpea de lleno a los trabajadores universitarios. “No es un aumento salarial, es un reconocimiento de la pérdida del salario que hemos tenido”, remarcó en declaraciones para Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3).

El dirigente apuntó contra la decisión del Gobierno de judicializar la Ley de Financiamiento Universitario. “La ley se cumple o no se cumple, no se puede suspender una ley. El Gobierno debe cumplir, está faltando a las funciones que le corresponden”, afirmó.

Además, pidió una adhesión masiva a las medidas de fuerza. “Es la única forma de protesta que tenemos. Debemos paralizar la universidad”, señaló. Y agregó: “La forma de defender los derechos es visibilizando en la calle”.

El gremialista reconoció el impacto que el paro de actividades tendrá en las escuelas preuniversitarias y en el funcionamiento diario de la UNCA, aunque insistió en que el reclamo salarial es urgente. “Los chicos tienen todo el derecho de aprender, pero también es un derecho de los trabajadores cobrar un sueldo digno”, expresó.

Informe: los universitarios llevan 18 meses consecutivos de pérdida salarial

Un nuevo informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) advirtió que los trabajadores de las universidades nacionales acumulan 18 meses consecutivos de pérdida salarial y que, para recuperar el poder adquisitivo que tenían al inicio de la gestión de Javier Milei, sus ingresos deberían aumentar un 52,1%. En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

El 11° Informe de Situación del Sistema Universitario, elaborado por la Fedun junto al Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), presenta un panorama crítico para docentes, investigadores y universidades nacionales.

Según el documento, en abril los salarios del sector volvieron a caer en términos reales por decimoctavo mes consecutivo. La pérdida fue del 0,9% respecto de la inflación y elevó el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 al 34,2%.

El trabajo advierte además que los niveles salariales actuales se ubican por debajo de los registrados en 2002 y muy lejos de los máximos alcanzados durante la última década. En términos concretos, la inflación acumulada desde el inicio de la gestión de Milei alcanza el 303,5%, mientras que los salarios universitarios crecieron apenas 165,4%, incluyendo los aumentos otorgados unilateralmente por el Gobierno.

Como consecuencia, los ingresos de los trabajadores universitarios perdieron 138,1 puntos frente a la inflación. De acuerdo con el informe, para recuperar el nivel salarial de noviembre de 2023 deberían incrementarse un 52,1%.