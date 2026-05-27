Murió un actor de una famosa serie de Netflix: tenía ELA

Murió el actor Pierre Deny a los 69 años.

El actor francés Pierre Deny, famoso por su trabajo en la serie Emily in Paris y por su larga trayectoria en la televisión europea, murió a los 69 años. Si bien Netflix le dio una mayor popularidad en todo el mundo, su rostro era muy habitual en la televisión francesas.

La familia del actor comunicó que murió el lunes debido a complicaciones relacionadas con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Sus hijas dieron a conocer la noticia en un comunicado difundido por la agencia AFP. “Es con una profunda emoción que les anunciamos la muerte de Pierre Deny, ocurrida este lunes a causa de una ELA fulminante”, expusieron sus hijas. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca a las neuronas motoras del cerebro y provoca atrofia muscular y parálisis gradual.

La muerte de Pierre Deny afectó particularmente a los fanáticos de Emily in Paris, ya que su personaje fue recurrente durante las temporadas 3 y 4. El actor interpretó a Louis de Léon, el director ejecutivo de una compañía de lujo francesa y padre de Nicolas, interpretado por Paul Forman, quien mantuvo una relación con Mindy, personaje de Ashley Park. La noticia llegó en un momento particular de la serie Emily in Paris, que ya está trabajando en su temporada 6, que supone un cierre de las aventuras protagonizadas por Lily Collins.

Esta es la segunda muerte de un actor debido a las consecuencias de la ELA en menos de un año. Eric Dane, estrella de la serie Grey's Anatomy murió en febrero de 2026 a los 53 años. Al famoso actor le sobreviven su esposa y una hija adolescente de 16 años. La noticia shockeó a Hollywood y los actores más respetados se mostraron conmovidos por su temprana partida.

La carrera de Pierre Deny en cine y TV

En televisión, Pierre Deny participó de series francesas muy populares como Julie Lescaut, Une femme d’honneur, L’Instit, Camping Paradis y Braquo. También, buena parte de su reconocimiento se lo dieron las telenovelas francesas Plus belle la vie y Demain nous appartient. Entre sus trabajos destacados en cine figuran La Vie d’une autre, película dirigida por Sylvie Testud estrenada en 2012.