Guillermo Coppola asegura que sigue con sus actividades en paralelo a una rehabilitación.

Durante la transmisión de un programa de Telenoche, Guillermo Esteban Coppola en diálogo con Dominique Metzger decidió hablar nuevamente acerca del problema de salud que lo acompaña desde hace varios meses y reveló detalles privados de las dificultades respiratorias que aún atraviesa.

El empresario argentino explicó que continúa con sus responsabilidades laborales en paralelo a su tratamiento médico y controles con asistencia profesional. Sin embargo, admitió que hay aspectos de la rehabilitación que le cuesta incorporar en su día a día.

Guillermo aseguró: “Estoy con un temita respiratorio, trabajando. Tengo un kinesiólogo que es un fenómeno y me resisto al uso del oxígeno”. Asimismo agregó: “Tengo un equipito que es una maravilla, lo llevás en el bolsillo. Igual lo llevo. El auto trato de dejarlo siempre cerca”.

Además sostuvo que tiene una resistencia vinculada a la imagen corporal y la asistencia médica. Incluso reveló que lleva el aparato previamente mencionado a la cancha pero que evita ponérselo: “A veces lo bajo, pero nunca me lo puse”.

El problema de salud que enfrenta Guillermo Coppola

La enfermedad respiratoria del empresario argentino Guillermo Coppola comenzó como un episodio grave tras contagiarse de COVID-19 durante la pandemia. Este cuadro derivó en una fibrosis pulmonar severa, a lo que posteriormente se sumó un diagnóstico de hipertensión pulmonar y un esfuerzo cardíaco.

La fibrosis pulmonar severa es una enfermedad de los pulmones que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y se producen cicatrices. El engrosamiento y la rigidez hacen que sea más difícil respirar ya que puede impedir que la sangre reciba el oxígeno suficiente.

En este contexto, el empresario atravesó distintas internaciones hospitalarias por estos problemas respiratorios y aún se encuentra en rehabilitación para mejorar y cuidar su salud. A pesar de la gravedad del diagnóstico que afecta sus pulmones y genera el engrosamiento de su ventrículo derecho, Guillermo continúa activo con sus deberes bajo supervisión de un equipo médico y con la necesidad del uso constante de oxígeno portátil por elección propi

