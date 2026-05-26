Los despidos en el SMN impactan en Santa Fe: alerta en Sauce Viejo por la seguridad de los vuelos

El vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por decisión del gobierno de Javier Milei pega de lleno en la operatividad aérea de la provincia de Santa Fe. La estación meteorológica de Sauce Viejo comenzó a operar con severas limitaciones tras la ola de despidos que, a mediados de abril, dejó a 140 profesionales de todo el país en la calle.

En la localidad ubicada en el sur de la ciudad de Santa Fe, la salida de personal especializado redujo la dotación a solo cinco personas. Esta cifra es insuficiente para cubrir el esquema de rotación necesario para un organismo que debe funcionar las 24 horas, los 365 días del año. Como resultado inmediato, la estación ya no garantiza la cobertura durante la noche, dejando un "punto ciego" en la recolección de datos durante la madrugada.

El SMN cumple un rol central como proveedor exclusivo de información aeronáutica en el país, una función clave para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Sin reportes meteorológicos actualizados en tiempo real, cada despegue y aterrizaje queda expuesto a condiciones imprevisibles.

Sin estos datos estadísticos, la operatividad tanto del Aeropuerto de Sauce Viejo como de otras dependencias se ve comprometida, afectando incluso a los vuelos sanitarios y traslados de urgencia que dependen de información precisa sobre visibilidad, presión y vientos para aterrizar o despegar de forma segura. De acuerdo con los datos aportados por ATE, alrededor de 170 trabajadores del organismo ya fueron despedidos o se encuentran bajo procesos de desvinculación. En algunos casos, las cesantías ya se hicieron efectivas.

Pese a contar con menos brazos, las tareas del SMN siguen siendo las mismas: elaboración de alertas por tormentas, informes agropecuarios y soporte a la navegación aérea. Según detalló el medio Uno Santa Fe, los pocos trabajadores que permanecen en sus puestos advierten sobre una sobrecarga laboral que, de no revertirse, derivará en nuevos recortes de servicios esenciales, profundizando el deterioro de un organismo estratégico para la seguridad y la economía de la provincia.

La semana pasada se realizó una jornada federal de lucha impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en rechazo a los despidos en el organismo. La medida incluyó asambleas nacionales en todo el país, , con advertencias sobre el impacto en la seguridad aérea. ATE adelantó que evaluará la convocatoria a un paro nacional de 24 horas, que podría ampliarse si no hay respuestas del Gobierno nacional.

Vaciamiento del SMN: el plan de Milei pone en jaque la seguridad aérea

El Gobierno nacional está avanzando con esta decisión, que asegura busca "modernizar" los sistemas actuales, en momentos en que la Organización Meteoreológica Mundial alerta que 2025 fue uno de los años más cálidos de la historia, con 1.43 °C más, marcado por "fenómenos extremos en todo el mundo, como el calor intenso, las fuertes lluvias y los ciclones tropicales, que provocaron trastornos y devastación". El mínimo de estaciones que recomienda la OMM son 100.

En caso de que el plan del presidente Milei avance, Argentina quedaría muy por debajo en una asignatura en la que siempre corrió por detrás de otros países. Por caso, Australia tiene cerca de 17.000. Y más cerca, Brasil, 11.000. De acuerdo con los datos aportados por ATE, alrededor de 170 trabajadores del organismo ya fueron despedidos o se encuentran bajo procesos de desvinculación. En algunos casos, las cesantías ya se hicieron efectivas.

La secretaria general adjunta del gremio, María Mercedes Cabezas, cuestionó la política salarial del Ejecutivo nacional y denunció que las paritarias estatales se encuentran por debajo de la inflación. “Los trabajadores estatales siguen perdiendo poder adquisitivo mes a mes”, aseguró.