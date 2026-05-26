Se fueron juntos de los Martín Fierro y terminaron en un "hotel": la pareja de famosos que sorprende al espectáculo

La ex participante de Gran Hermano decidió apostar al amor una vez más.

Luego de atravesar una polémica separación con su ex pareja Thiago Medina, la ex participante de Gran Hermano, Daniela “Pestañela” Celis, decidió volver a apostar en el amor y esta vez se muestra más enamorada que nunca. La influencer decidió aparecer en los medios y revelar su nuevo vínculo romántico con el músico y streamer Nick Sícaro: “Hablamos todos los días”.

La pareja asistió por primera vez a los Martín Fierro, el evento más importante del entretenimiento argentino. Además, fueron vistos juntos en una disco de Puerto Madero, ubicada a pocos metros del hotel Hilton, donde se llevó a cabo la ceremonia. A esto se suman diversas publicaciones en redes sociales en las que ambos se muestran muy cariñosos.

En este contexto, el periodista de espectáculos Federico Flowers obtuvo un video inédito comprometedor en el que se puede ver el nuevo romance a flor de piel. En el material audiovisual, la pareja aparece besándose en la pista de baile y, posteriormente, caminando junta hacia el hotel donde se hospedaban.

El periodista de entretenimiento reveló: “Daniela Celis y Nick ex participante de la última edición dorada de Gran Hermano se fueron juntos y a las 3.22 AM del after del Martín Fierro en Puerto Madero, se fueron abrazados directo al hotel Hilton donde ella tenía una habitación reservada para el evento”.

Descubren a Daniela Celis y Nick Sícaro a los besos

Daniela atraviesa una nueva etapa centrada en su crecimiento personal y profesional tras el escándalo mediático por su separación con Thiago Medina, también ex participante de la casa más famosa del país. Ahora, la influencer se encuentra acompañada del amor de sus hijas, Laia y Aimé. En distintas entrevistas, “Pestañela” aseguró que su vínculo con Nick comenzó de manera espontánea y que actualmente se encuentra transitando un momento de gran tranquilidad emocional.