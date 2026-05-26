Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado del 25 de mayo 2026

La gala de eliminación de Gran Hermano dejó una de las noches más intensas de las últimas semanas

La casa de Gran Hermano vivió una nueva noche cargada de tensión este lunes 25 de mayo de 2026. Entre placas ajustadas, despedidas emotivas y una expulsión inesperada, el reality volvió a generar impacto entre los seguidores del programa, que esperaban conocer quién abandonaría definitivamente la competencia.

Cómo fue la gala de eliminación de Gran Hermano

La última gala de eliminación mantuvo la expectativa hasta el final. En una placa que reunió a varios participantes, las encuestas previas ya mostraban una tendencia marcada sobre quién tenía mayores posibilidades de abandonar la casa.

Durante la transmisión, el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa para comunicar las primeras definiciones de la noche. El primero en salir de peligro fue Juanicar, quien obtuvo apenas el 3,8% de los votos negativos y logró asegurarse una semana más dentro del reality.

De esta manera, el mano a mano final quedó conformado entre Cinzia Francischiello y Eduardo Carrera, dos participantes que venían protagonizando distintos momentos importantes dentro de la convivencia.

La tensión aumentó a medida que avanzaba la gala y los participantes aguardaban el resultado definitivo en el living principal, conscientes de que cada voto podía modificar el rumbo del juego.

Eduardo Carrera fue eliminado de Gran Hermano

Finalmente, Santiago del Moro anunció que Eduardo Carrera se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano. El participante abandonó la competencia luego de recibir el 57,7% de los votos negativos en el versus con Cinzia, quien acumuló el 42,3%.

La salida de Eduardo no sorprendió del todo, ya que en los últimos días varias encuestas realizadas por fanáticos y cuentas especializadas reflejaban una fuerte tendencia en su contra.

Tras escuchar el resultado, sus compañeros se acercaron rápidamente para despedirlo antes de que cruzara la puerta principal de la casa. En ese momento, Carrera dejó un mensaje cargado de emoción para el resto de los jugadores.

“Disfruten todo, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Me vine a divertir y les queda a ustedes el final”, expresó el participante frente a sus compañeros. Además, dedicó unas palabras especiales para uno de los concursantes: “Le deseo lo mejor a todos, sobre todo a vos Ema, espero que ganes y te llegues a la final y cumplas el sueño con tu hija. Los quiero mucho a todos”.

Antes de abandonar definitivamente la casa, también recibió unas palabras de despedida por parte de la voz de Gran Hermano, que destacó su comportamiento dentro del reality: “Te mando un abrazo fuerte. La verdad fue un gusto haberte tenido en la casa. Subrayo tu buena educación y tu respeto. Te deseo lo mejor”.

Eduardo Carrera fue eliminado de la casa tras obtener el 57,7% de los votos negativos en el versus final contra Cinzia Francischiello.

La expulsión de Lola Tomaszeuski sorprendió a la casa

La gala no solo dejó una eliminación, sino también una expulsión que generó repercusión entre los seguidores del programa. Lola Tomaszeuski, quien había regresado a la competencia apenas una semana atrás, fue expulsada de la casa por brindar información del exterior.

La decisión se conoció durante la misma emisión y modificó nuevamente la dinámica interna del reality. La producción consideró que la participante incumplió una de las reglas fundamentales del juego, relacionada con el aislamiento total respecto del afuera.

La salida de Lola impactó especialmente entre los jugadores que habían fortalecido vínculos con ella desde su reingreso. Además, volvió a abrir el debate entre los fanáticos sobre las sanciones y el manejo de información dentro de la casa más famosa del país.

Cómo quedó la casa tras la salida de Eduardo

Con la eliminación de Eduardo Carrera y la expulsión de Lola Tomaszeuski, la competencia entra en una nueva etapa. Cada vez quedan menos participantes y las estrategias comienzan a tener mayor peso en la convivencia diaria.

Mientras algunos jugadores lograron consolidar alianzas, otros quedaron expuestos tras la gala y podrían convertirse en los próximos apuntados por el público. En la recta final de Gran Hermano, cada movimiento empieza a resultar decisivo.