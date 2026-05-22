Quién se va de Gran Hermano el lunes 25 de mayo 2026, según las encuestas

El ingreso de nuevos participantes y exparticipantes modificó alianzas, provocó discusiones y cambió por completo la convivencia dentro del reality.

La casa de Gran Hermano atraviesa una de las semanas más tensas de la competencia y la próxima gala de eliminación promete modificar por completo el juego. Los nuevos ingresos revolucionaron las estrategias, generaron enfrentamientos y dejaron una placa negativa que ya provoca fuertes reacciones entre los seguidores del reality.

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano

Luego de varios días marcados por discusiones, cambios de alianzas y movimientos inesperados, este jueves quedó definida una nueva placa de nominados que preocupa a más de un participante. La particularidad de esta instancia es que la votación será negativa, por lo que el público deberá elegir a quién quiere eliminar de la competencia.

Los jugadores que quedaron en riesgo son:

Matías Hanssen.

Eduardo Carrera.

Mariela Pietro.

Cinzia Francischiello.

Steffany Pereira.

Juanicar.

La nueva placa negativa de Gran Hermano quedó conformada por seis participantes y generó preocupación dentro de la casa por el impacto que podría tener en las estrategias.

La tensión aumentó todavía más después de que el conductor del programa advirtiera sobre la importancia de esta definición. “Ojo con esta placa. Es muy peligrosa porque es negativa”, señaló durante la emisión en vivo. Dentro de la casa, el clima se volvió cada vez más hostil tras el ingreso de nuevos participantes y exparticipantes, que alteraron la convivencia y cambiaron el rumbo de varias estrategias que parecían consolidadas.

Qué dicen las encuestas sobre la gala de eliminación

En las últimas horas comenzaron a circular distintas encuestas en redes sociales y sitios especializados sobre la próxima gala de eliminación de Gran Hermano. Como suele ocurrir, muchos fanáticos toman estos sondeos como referencia para anticipar el resultado final.

Según las encuestas publicadas por Fefe Bongiorno, la tendencia aparece bastante marcada entre los usuarios que participaron de la votación online. De acuerdo con esos números, Eduardo Carrera sería el participante con mayor intención de voto negativo.

Detrás suyo aparece Steffany Pereira, quien también concentra una importante cantidad de votos y se perfila como otra de las jugadoras más comprometidas de cara a la definición del lunes 25 de mayo. Aunque las encuestas no siempre reflejan el resultado oficial, suelen anticipar el clima general de las redes sociales y el nivel de apoyo o rechazo que genera cada participante en el exterior.

Las encuestas que circularon en redes sociales ubican a Eduardo Carrera y Steffany Pereira entre los jugadores con mayor cantidad de votos negativos de cara a la gala.

La próxima eliminación promete ser una de las más importantes de la edición, ya que podría dejar debilitados a varios grupos y redefinir el juego en la recta final.

Por qué esta eliminación puede cambiar el juego

La actual placa es considerada una de las más delicadas de la temporada debido al contexto que atraviesa la casa. Los recientes ingresos provocaron rupturas inesperadas y dejaron expuestas varias tensiones que antes permanecían ocultas.

En ese escenario, la salida de uno de los jugadores más cuestionados podría modificar alianzas, fortalecer grupos o incluso dejar aislados a algunos participantes. Además, el voto negativo suele perjudicar especialmente a quienes quedaron en el centro de las discusiones semanales.

Otro factor que incrementa la expectativa es el fuerte movimiento que tuvo el fandom del programa durante los últimos días. En redes sociales, los seguidores de cada participante impulsaron campañas para defender a sus favoritos y apuntaron directamente contra algunos integrantes de la placa.

Mientras tanto, dentro de la casa de Gran Hermano, los nominados intentan mantenerse firmes frente a una definición que podría ser decisiva para el futuro del reality. La próxima gala de eliminación se perfila así como una de las más intensas y comentadas de esta edición.