Prometía máxima seguridad pero falló: el duro revés para el Trump Mobile

Fuente: 20Minutos.

Los populares youtubers de investigación Coffeezilla y penguinz0 (Cr1TiKaL) publicaron videos advirtiendo al público sobre una vulnerabilidad de seguridad en el sitio web oficial de Trump Mobile, tras ser contactados por un investigador anónimo. El investigador los contactó específicamente porque su información personal —dirección postal y correo electrónico— se encontraba en una base de datos expuesta. La ironía es difícil de ignorar. Trump Mobile se comercializa bajo la promesa de ofrecer una alternativa segura frente a las grandes tecnológicas. La filtración de datos convirtió ese argumento en su mayor problema.

Qué datos quedaron expuestos

La brecha no afectó números de tarjeta de crédito, pero sí información sensible de identificación. La exposición de la identidad y la ubicación física de los clientes supone una brecha de seguridad inaceptable en el mercado actual. Coffeezilla fue directo desde sus canales: "No ordenen en Trump Mobile a menos que estén listos para que su información sea expuesta. Es así de grave".

La respuesta de la empresa fue el silencio. A pesar de que varios analistas e informáticos intentaron ponerse en contacto con el equipo de Trump Mobile para reportar el fallo de forma privada, la compañía no emitió ningún tipo de respuesta ni tomó medidas inmediatas para cerrar la brecha.

El número que destruye el relato oficial

La filtración también reveló un dato que contradice las cifras que Trump Mobile venía manejando públicamente. Los identificadores únicos en la base de datos filtrada muestran solo aproximadamente 30.000 pedidos totales de aproximadamente 10.000 clientes únicos. El año pasado, la empresa había estimado 590.000 preórdenes al precio de 100 dólares cada una. La diferencia entre ambas cifras es enorme.

Una cadena de problemas desde el inicio

La filtración es el último episodio de una serie de tropiezos. El lanzamiento del Trump T1 estuvo marcado por retrasos y problemas logísticos desde su anuncio, con acusaciones de estafa por parte de usuarios en redes sociales. Algunos compradores denunciaron que la página de pago fallaba o realizaba cargos erróneos.

La investigación política también llegó. El senador estadounidense Mark Warner envió una carta al CEO de Trump Mobile con 14 preguntas específicas, entre ellas si alguno de los componentes del teléfono se obtiene de China y qué fabricantes de equipos originales suministran la placa base, la CPU, la batería, el módem y los sistemas de cámara. La empresa tiene plazo hasta el 25 de mayo para responder. Para completar el cuadro, algunos observadores notaron que la bandera estadounidense impresa en el T1 tiene solo 11 franjas en lugar de las 13 históricas.