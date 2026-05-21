River Plate vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la final del Apertura

El Millonario y Belgrano se enfrentarán el próximo domingo 24 de mayo. Ambos equipos se jugarán su chance de ser campeón del Apertura desde las 15:30 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate resultó vencedor por 3 a 0.

En un espectáculo imperdible, el Millonario y Belgrano darán todo para alzarse con la copa en la definición del Apertura.

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El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez.

Los resultados de River Plate en partidos del Apertura

Fase de Grupos : Barracas Central 0 vs River Plate 1 (24 de enero)

: Barracas Central 0 vs River Plate 1 (24 de enero) Fase de Grupos : River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero)

: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero) Fase de Grupos : Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero)

: Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero) Fase de Grupos : River Plate 1 vs Tigre 4 (7 de febrero)

: River Plate 1 vs Tigre 4 (7 de febrero) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero)

: Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero) Fase de Grupos : Vélez 1 vs River Plate 0 (22 de febrero)

: Vélez 1 vs River Plate 0 (22 de febrero) Fase de Grupos : River Plate 3 vs Banfield 1 (26 de febrero)

: River Plate 3 vs Banfield 1 (26 de febrero) Fase de Grupos : Independiente Riv. (M) 1 vs River Plate 1 (2 de marzo)

: Independiente Riv. (M) 1 vs River Plate 1 (2 de marzo) Fase de Grupos : Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo)

: Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo) Fase de Grupos : River Plate 2 vs Sarmiento 0 (15 de marzo)

: River Plate 2 vs Sarmiento 0 (15 de marzo) Fase de Grupos : Estudiantes (RC) 0 vs River Plate 2 (22 de marzo)

: Estudiantes (RC) 0 vs River Plate 2 (22 de marzo) Fase de Grupos : River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)

: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril) Fase de Grupos : Racing Club 0 vs River Plate 2 (12 de abril)

: Racing Club 0 vs River Plate 2 (12 de abril) Fase de Grupos : River Plate 0 vs Boca Juniors 1 (19 de abril)

: River Plate 0 vs Boca Juniors 1 (19 de abril) Fase de Grupos : River Plate 3 vs Aldosivi 1 (25 de abril)

: River Plate 3 vs Aldosivi 1 (25 de abril) Fase de Grupos : River Plate 0 vs Atlético Tucumán 1 (3 de mayo)

: River Plate 0 vs Atlético Tucumán 1 (3 de mayo) Octavos de final : River Plate 2 vs San Lorenzo 2 (4-3 en penales a favor de River Plate) (10 de mayo)

: River Plate 2 vs San Lorenzo 2 (4-3 en penales a favor de River Plate) (10 de mayo) Cuartos de Final : River Plate 2 vs Gimnasia 0 (13 de mayo)

: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (13 de mayo) Semifinal: River Plate 1 vs Rosario Central 0 (16 de mayo)

Los resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Fase de Grupos : Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero)

: Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero) Fase de Grupos : Belgrano 1 vs Tigre 1 (29 de enero)

: Belgrano 1 vs Tigre 1 (29 de enero) Fase de Grupos : Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero)

: Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero) Fase de Grupos : Belgrano 1 vs Banfield 0 (7 de febrero)

: Belgrano 1 vs Banfield 0 (7 de febrero) Fase de Grupos : Independiente Riv. (M) 0 vs Belgrano 1 (14 de febrero)

: Independiente Riv. (M) 0 vs Belgrano 1 (14 de febrero) Fase de Grupos : Defensa y Justicia 1 vs Belgrano 1 (20 de febrero)

: Defensa y Justicia 1 vs Belgrano 1 (20 de febrero) Fase de Grupos : Belgrano 3 vs Atlético Tucumán 1 (24 de febrero)

: Belgrano 3 vs Atlético Tucumán 1 (24 de febrero) Fase de Grupos : Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo)

: Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo) Fase de Grupos : Estudiantes (RC) 0 vs Belgrano 1 (12 de marzo)

: Estudiantes (RC) 0 vs Belgrano 1 (12 de marzo) Fase de Grupos : Belgrano 0 vs Talleres 0 (15 de marzo)

: Belgrano 0 vs Talleres 0 (15 de marzo) Fase de Grupos : Belgrano 1 vs Racing Club 2 (21 de marzo)

: Belgrano 1 vs Racing Club 2 (21 de marzo) Fase de Grupos : River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)

: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril) Fase de Grupos : Belgrano 1 vs Aldosivi 0 (10 de abril)

: Belgrano 1 vs Aldosivi 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Barracas Central 0 vs Belgrano 0 (20 de abril)

: Barracas Central 0 vs Belgrano 0 (20 de abril) Fase de Grupos : Belgrano 0 vs Gimnasia 1 (26 de abril)

: Belgrano 0 vs Gimnasia 1 (26 de abril) Fase de Grupos : Belgrano 4 vs Sarmiento 0 (3 de mayo)

: Belgrano 4 vs Sarmiento 0 (3 de mayo) Octavos de final : Talleres 0 vs Belgrano 1 (9 de mayo)

: Talleres 0 vs Belgrano 1 (9 de mayo) Cuartos de Final : Belgrano 2 vs Unión 0 (12 de mayo)

: Belgrano 2 vs Unión 0 (12 de mayo) Semifinal: Argentinos Juniors 1 vs Belgrano 1 (3-4 en penales a favor de Belgrano) (17 de mayo)

Horario River Plate y Belgrano, según país