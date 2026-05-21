Te ayuda a verte más joven y te enmarca la cara: el corte de pelo de mujer en tendencia para este 2026y te enmarca la cara: el corte de pelo de mujer en tendencia para este 2026.

Hay un corte de pelo de mujer que va a brillar este otoño-invierno 2026 y que es muy favorecedor. Además de ser un clásico que nunca pasa de moda, tiene la ventaja de que queda bien con cualquier tipo de rostro, ya que lo enmarca. Además, ayuda a verse más joven ya que armoniza los rasgos.

Es un corte clásico y muy versátil, ya que se puede adaptar según qué es lo que favorece más a tu tipo de cara, si las capas cortas o más largas. "Te ayudan a enmarcar las facciones y a verte más juvenil", asegura Sol Vargas, la creadora del video.

Curtain bangs: vuelven con todo este 2026

Las curtain bangs, muy famosas en los 2000, habían vuelto el año pasado, pero este 2026 vuelven todavía más fuertes. Su principal ventaja es que aporta movimiento, suaviza las facciones y se adapta fácilmente a distintos largos y tipos de pelo. Además, al enmarcar el rostro, genera un efecto rejuvenecedor y mucho más armónico.

Lo bueno de las capas es que pueden trabajarse de distintas maneras dependiendo de cada cara y del resultado que se busque. Las más cortas aportan volumen y frescura, mientras que las largas ayudan a estilizar y dar una caída más natural.

Curtain bangs, el corte de pelo en tendencia para este 2026.

Otro de los motivos por los que este corte nunca pasa de moda es su versatilidad. Puede llevarse en cabelleras largas, medias o incluso en versiones más cortas. Funciona tanto con pelo lacio como con ondas o rulos. También permite diferentes estilos de peinado, desde un look prolijo y elegante hasta uno más salvaje y con textura.

Si tenés el cabello ondulado, podés peinarlas en húmedo con crema para peinar para armarte las ondas o los rulos. Si lo preferís más lacio o prolijo, podés peinarlo con brushing, ideal para darle más volumen.

Los especialistas recomiendan acompañarlo con un flequillo cortina o mechones delanteros suaves para potenciar todavía más el efecto de marco sobre el rostro. Así, el corte logra iluminar las facciones y dar una apariencia más fresca sin necesidad de cambios extremos.