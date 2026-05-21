Sinner tiene un cuadro favorable en Roland Garros; Djokovic se enfrenta a un camino difícil

FOTO DE ARCHIVO: Open de Italia

El número uno del mundo, Jannik Sinner, debutará en Roland Garros frente al francés Clement Tabur, que participa ‌con una invitación, después de ‌que el sorteo del jueves le asignara al italiano un camino aparentemente favorable en la mitad superior del cuadro de individuales masculino.

Sinner, gran favorito para el título en París, podría enfrentarse a otro francés, el cabeza de serie número 30 Corentin Moutet, en tercera ronda y, si se mantienen los cabezas de serie, al ​canadiense Félix Auger-Aliassime ⁠en semifinales.

El italiano llega a Roland Garros con buen ritmo ‌y un cuadro que parece más fácil que el ⁠de sus principales rivales, en su ⁠búsqueda del primer título sobre la tierra batida parisina.

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El veinticuatro veces campeón de Grand Slam, Novak Djokovic, se enfrenta a un camino ⁠mucho más complicado tras quedar emparejado con el francés ​Giovanni Mpetshi Perricard, conocido por su potente servicio, ‌en la primera ronda.

Djokovic podría encontrarse ‌con el joven brasileño Joao Fonseca en tercera ronda, con ⁠el dos veces subcampeón de Roland Garros, Casper Ruud, en octavos, y con el finalista de 2024, Alexander Zverev, en semifinales. Zverev, segundo cabeza de serie, debuta ante el francés Benjamin ​Bonzi.

El veterano ‌francés Gael Monfils se enfrentará a su compatriota Hugo Gaston en la que se espera que sea su última aparición en Roland Garros.

Otra historia de despedida será la del cabeza de serie número 17, Arthur Fils, que ⁠se enfrentará al campeón de 2015, Stan Wawrinka, quien también se prepara para su última campaña en la tierra batida de París.

En el cuadro femenino, Coco Gauff comienza la defensa de su título ante su compatriota Taylor Townsend, mientras que la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se enfrentará a la española Jessica Bouzas Maneiro.

La francesa Lois ‌Boisson, la sorprendente semifinalista del año pasado, se enfrentará a la rusa Anna Kalinskaya, cabeza de serie número 22, y se encuentra en el mismo cuadro que Gauff, con un posible encuentro en cuarta ronda ante la estadounidense.

Gauff y Sabalenka, que se enfrentaron en la ‌final del año pasado, no podrán medirse en la final de este año, ya que se prevé que se enfrenten en semifinales.

La cuatro veces ‌campeona de Roland ⁠Garros, Iga Swiatek, debuta frente a la australiana Emerson Jones y podría enfrentarse a la reciente ganadora ​de Roma, Elina Svitolina, en cuartos de final.

La segunda cabeza de serie, Elena Rybakina, comienza su torneo contra la eslovena Veronika Erjavec.

(Texto de Julien PretotEdición de Toby DavisEditado en español por Daniela Desantis)