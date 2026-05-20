Bolivia expulsa a embajadora de Colombia en medio de protestas populares

Conductores bolivianos y sus camiones cisterna de combustible esperan para regresar a Bolivia, en San Antonio

Bolivia expulsó el miércoles a la embajadora de Colombia, alegando la necesidad de "preservar principios de soberanía ‌y la no injerencia ‌en asuntos internos", mientras aumentan las tensiones diplomáticas por las protestas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

"El Gobierno boliviano ha decidido solicitar a la embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole ​el plazo correspondiente ⁠conforme a las normas internacionales vigentes", dijo un ‌comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La medida ⁠se produjo tras las recientes declaraciones ⁠del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las que describió los últimos disturbios como una "insurrección popular", en una publicación ⁠de X.

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"El único comentario que yo hice es ​estamos dispuestos a servir de intermediarios ‌para un diálogo. Lo que ‌sabemos que pasa en Bolivia, hasta este momento, ⁠es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un gobierno que está cuestionado por ese pueblo", dijo Petro el miércoles en ​declaraciones a ‌la cadena radial Caracol.

"Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al ⁠pueblo boliviano, espero que eso no pase", aseguró el mandatario colombiano.

La preocupación internacional se ha incrementado ante la creciente inestabilidad en Bolivia, con el cierre de sucursales bancarias en La Paz y bloqueos de carreteras que interrumpen los suministros, mientras sindicatos, mineros y grupos rurales exigen ayuda económica y ‌otros piden la renuncia del presidente Paz.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, dijo el martes que habló con el presidente Paz y advirtió que quienes resultaron derrotados en las elecciones de 2025 estaban intentando destituirlo.

Mientras tanto, la ‌Unión Europea y varias embajadas del viejo continente han hecho un llamado al diálogo y a las manifestaciones pacíficas.

El Ministerio ‌de Relaciones ⁠Exteriores de Bolivia afirmó que la decisión se ajusta al derecho internacional y no representa ​una ruptura en las relaciones diplomáticas con Colombia.

Con información de Reuters