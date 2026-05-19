De Catalina Bayá a Baja Killa: los lanzamientos argentinos que tenés que escuchar esta semana.

La escena independiente argentina sigue mostrando una enorme diversidad sonora y esta semana llegaron discos y singles que van desde el indie pop introspectivo hasta universos teatrales cargados de synth pop, poesía y rock alternativo visceral. Catalina Bayá, Gianluz & Wen y Baja Killa son algunos de los nombres que renovaron playlists con propuestas tan personales como ambiciosas.

Catalina Bayá y un disco sobre bajar de un pedestal lo perfecto

La cantante y compositora argentina Catalina Bayá presentó oficialmente Los dioses se tienen que vestir, un álbum de diez canciones que profundiza en una búsqueda íntima atravesada por la contradicción, la vulnerabilidad y la aceptación de lo imperfecto.

Con colaboraciones de Delfina Campos en “Ajo y Agua” y Mora Navarro en “Nunca lo vas a entender”, el disco marca una nueva etapa para una de las artistas emergentes más interesantes del indie pop local. El título nació de una frase incluida en una de las canciones: “Si me mentís, los dioses se tienen que vestir”. A partir de ahí, Bayá entendió que el concepto del álbum giraba alrededor de humanizar aquello que suele idealizarse.

“La frase apareció en una canción y ahí entendí que todo estaba conectado. Tiene que ver con bajar lo perfecto a algo más humano”, explicó la artista. Producido por Polska en Estudio Santa Marta, el álbum mezcla sensibilidad pop, guitarras rockeras y una narrativa confesional influenciada por artistas como St. Vincent, The Marías, Marilina Bertoldi y Charly García.

Luego de adelantar los singles “Lento” y “Volver sin avisar”, Catalina termina de consolidar un universo sonoro propio que ya había comenzado a construir con El ruido del silencio y el EP A veces está bien. El disco tendrá su presentación oficial en vivo el próximo 6 de junio en La Nube.

Gianluz & Wen debutan con un universo de castillos, criaturas y synth pop

Otro de los lanzamientos destacados de la semana es Principios, el primer álbum del dúo conformado por Gianluz y Wen, dos artistas que cruzan música, actuación y poesía en un proyecto tan conceptual como emocional. Editado por Geiser Discos, el trabajo reúne doce canciones originales donde conviven el dream pop, el synth pop, las baladas melódicas y climas teatrales atravesados por guitarras, violines, sintetizadores y programaciones electrónicas.

El dúo está integrado por Wen (Clara Trucco), conocida por sus proyectos Weste y Fémina, y Gianluz (Gianluca Zonzini), actor y poeta que colaboró con productores como Chancha Vía Circuito.

La historia entre ambos comenzó en 2018 durante el rodaje de una película donde interpretaban a dos amigos. La ficción derivó en amistad y luego en un proyecto artístico conjunto que hoy desemboca en este debut discográfico. “Principios nombra un comienzo: inaugura una etapa como dúo y también una declaración de ideales e identidad artística”, explican como manifiesto conceptual del álbum.

El disco construye un imaginario poblado de castillos, criaturas fantásticas, romances oscuros y fábulas medievales. Hay canciones bailables como “Castillos”, momentos más íntimos en “De amor y odio”, climas hipnóticos en “Hazaña” y un cierre casi ritual en “El final (Villancicos)”, donde conviven piano, palmas y guiños folklóricos.

Baja Killa y un nuevo grito de honestidad incómoda

En un registro completamente distinto, la banda bonaerense Baja Killa lanzó el single “Me gustaría proponerte algo que, si te lo dijera, no me hablarías más”, una canción intensa y filosa que trabaja sobre el límite incómodo entre la sinceridad y el miedo al rechazo.

La banda, integrada por las gemelas Pilar y Micaela Baeza junto a Emmanuel Eroles y Tomás Gamarra, sigue profundizando una identidad ligada al rock alternativo más crudo y visceral. Producido, grabado, mezclado y masterizado por Estanislao López en Unísono, el tema combina tensión emocional con una instrumentación que acompaña el conflicto desde el primer segundo.

La letra funciona como una confesión contenida que termina explotando en un estribillo cargado de desgaste, incomodidad y frustración. Con este lanzamiento, Baja Killa reafirma una búsqueda directa y honesta que viene creciendo desde el circuito independiente del conurbano bonaerense hacia cada vez más escenarios y festivales alternativos.