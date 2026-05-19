Descuentos en supermercados de hasta $25.000 en mayo 2026: cómo obtenerlos y qué bancos tienen promociones

En Argentina, la lógica de las compras cambió hace tiempo. El carrito lleno dejó de ser una compra impulsiva para convertirse en una estrategia casi matemática: comparar precios, revisar aplicaciones, esperar el día indicado y combinar descuentos y promociones. Lo que hace algunos años era un hábito asociado a comerciantes o familias numerosas hoy se volvió una práctica extendida entre trabajadores, jubilados y sectores medios.
Los supermercados mayoristas ganaron un protagonismo que excede las estadísticas de consumo. Cadenas como Diarco, Makro, Nini, Carrefour Maxi, Yaguar, Maxiconsumo y Punto Mayorista se transformaron en piezas centrales de una nueva forma de comprar. Mayo llega además con un incentivo adicional: descuentos bancarios, beneficios digitales y una edición especial del Black Nacional Mayorista.
Qué bancos ofrecen descuentos y reintegros en mayo 2026
Banco Nación
A través de BNA+ y MODO ofrece:
- 30% los miércoles en Maxiconsumo, con tope de $12.000 por semana.
- 20% los jueves en Makro, con tope de $20.000 por mes.
- Jubilados y pensionados con cuenta sueldo suman 5% extra.
Banco Provincia
Con Cuenta DNI:
- 10% sin tope los miércoles en Carrefour Maxi.
- 15% los martes en Nini, con tope semanal de $20.000.
- Jubilados: 5% adicional.
Banco Galicia
De jueves a domingos:
- 3 cuotas sin interés en Diarco, Yaguar y Punto Mayorista.
Naranja X
Todos los días:
- Hasta 4 cuotas sin interés en Diarco y Carrefour Maxi.
- 3 cuotas sin interés en Maxiconsumo, Yaguar, Vital, Punto Mayorista y Makro.
Banco Hipotecario
Todos los martes:
- 25% de reintegro en Punto Mayorista, Diarco y Makro.
- Tope general: $10.000 mensual.
- Clientes Búho One o cuenta sueldo: hasta $30.000.
Banco Comafi
De lunes a viernes:
- 20% en Diarco pagando con MODO.
- Tope: $15.000 semanales.
Miércoles:
- 20% en Makro.
- Tope: $15.000.
Banco Credicoop
Jueves:
- 20% de reintegro.
- Tope: $7.000 semanales.
Cuenta sueldo:
- 30%, tope $10.500.
Sábado 30 de mayo:
- 30%, tope $13.500.
- Cuenta sueldo: 40%, tope $18.000.
Banco Patagonia
Miércoles en Carrefour Maxi:
Clientes Singular:
- 35%, tope $25.000.
Clientes Plus:
- 25%, tope $20.000.
Clientes Clásica:
- 20%, tope $15.000.
Banco Columbia
Todos los martes y sábados:
- 20% en Punto Mayorista.
- Tope: $10.000 por cuenta.
Carrefour
Con tarjeta de crédito:
- 15% sin tope los lunes y martes.
- 3 cuotas sin interés sábados y domingos.
Con cuenta digital:
- 10% sin tope sábados y domingos.
MÁS INFO
Qué billeteras virtuales ofrecen beneficios en mayo 2026
Diarco
Todos los sábados y domingos:
- 15% sin tope pagando con QR.
Disponible con:
- MODO.
- Mercado Pago.
- Cuenta DNI.
- Personal Pay.
- Naranja X.
- Ualá.
Compra mínima: entre $35.000 y $100.000, según sucursal.
Mercado Pago
Pagando con QR:
- 10% en Yaguar (viernes y sábados).
- 10% en Makro (viernes y sábados).
- 10% en Carrefour Maxi (viernes).
- 5% todos los días en Maxiconsumo.
Con tarjeta de crédito Mercado Pago:
- Tres cuotas sin interés en Diarco.
Los descuentos semanales con MODO en mayoristas
Hasta el 30 de junio, todos los jueves, quienes paguen a través de MODO con tarjetas de crédito o débito podrán acceder a un 20% de reintegro en Makro y Nini, con un tope de $20.000 por mes y por cadena.
La promoción está disponible para clientes de los siguientes bancos:
- Banco Nación.
- Banco Ciudad.
- Galicia.
- Macro.
- Santander.
- BBVA.
- ICBC.
- Supervielle.
- Credicoop.
- Comafi.
- Columbia.
- Buepp.
- Yoy.
- Bancor.
- Banco Santa Fe.
- Banco San Juan.
- Banco Entre Ríos.
- Banco Santa Cruz.
Black Mayorista con descuentos de hasta 40%
Del 18 al 24 de mayo se realizará una nueva edición del Black Nacional Mayorista, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.
Más de 200 sucursales físicas y online ofrecerán promociones especiales en:
- alimentos;
- bebidas;
- limpieza;
- perfumería;
- productos esenciales.
Las rebajas podrán alcanzar hasta 40%, dependiendo del comercio y del producto.