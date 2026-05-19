EN VIVO
Descuentos

Descuentos en supermercados de hasta $25.000 en mayo 2026: cómo obtenerlos y qué bancos tienen promociones

En este mes de mayo de 2026, bancos y billeteras virtuales lanzaron beneficios que prometen reintegros de hasta $25.000, cuotas sin interés y descuentos que incluso pueden alcanzar el 40%. Conocé todos los detalles.

19 de mayo, 2026 | 12.27

En Argentina, la lógica de las compras cambió hace tiempo. El carrito lleno dejó de ser una compra impulsiva para convertirse en una estrategia casi matemática: comparar precios, revisar aplicaciones, esperar el día indicado y combinar descuentos y promociones. Lo que hace algunos años era un hábito asociado a comerciantes o familias numerosas hoy se volvió una práctica extendida entre trabajadores, jubilados y sectores medios.

Los supermercados mayoristas ganaron un protagonismo que excede las estadísticas de consumo. Cadenas como Diarco, Makro, Nini, Carrefour Maxi, Yaguar, Maxiconsumo y Punto Mayorista se transformaron en piezas centrales de una nueva forma de comprar. Mayo llega además con un incentivo adicional: descuentos bancarios, beneficios digitales y una edición especial del Black Nacional Mayorista.

Qué bancos ofrecen descuentos y reintegros en mayo 2026

Banco Nación

A través de BNA+ y MODO ofrece:

  • 30% los miércoles en Maxiconsumo, con tope de $12.000 por semana.
  • 20% los jueves en Makro, con tope de $20.000 por mes.
  • Jubilados y pensionados con cuenta sueldo suman 5% extra.

Banco Provincia

Con Cuenta DNI:

  • 10% sin tope los miércoles en Carrefour Maxi.
  • 15% los martes en Nini, con tope semanal de $20.000.
  • Jubilados: 5% adicional.

Supermercados.

Banco Galicia

De jueves a domingos:

  • 3 cuotas sin interés en Diarco, Yaguar y Punto Mayorista.

Naranja X

Todos los días:

  • Hasta 4 cuotas sin interés en Diarco y Carrefour Maxi.
  • 3 cuotas sin interés en Maxiconsumo, Yaguar, Vital, Punto Mayorista y Makro.

Banco Hipotecario

Todos los martes:

  • 25% de reintegro en Punto Mayorista, Diarco y Makro.
  • Tope general: $10.000 mensual.
  • Clientes Búho One o cuenta sueldo: hasta $30.000.

MÁS INFO

Banco Comafi

De lunes a viernes:

  • 20% en Diarco pagando con MODO.
  • Tope: $15.000 semanales.

Miércoles:

  • 20% en Makro.
  • Tope: $15.000.

Banco Credicoop

Jueves:

  • 20% de reintegro.
  • Tope: $7.000 semanales.

Cuenta sueldo:

  • 30%, tope $10.500.

Sábado 30 de mayo:

  • 30%, tope $13.500.
  • Cuenta sueldo: 40%, tope $18.000.

Banco Patagonia

Miércoles en Carrefour Maxi:

Clientes Singular:

  • 35%, tope $25.000.

Clientes Plus:

  • 25%, tope $20.000.

Clientes Clásica:

  • 20%, tope $15.000.

Billeteras virtuales.

Banco Columbia

Todos los martes y sábados:

  • 20% en Punto Mayorista.
  • Tope: $10.000 por cuenta.

Carrefour

Con tarjeta de crédito:

  • 15% sin tope los lunes y martes.
  • 3 cuotas sin interés sábados y domingos.

Con cuenta digital:

  • 10% sin tope sábados y domingos.

MÁS INFO

Qué billeteras virtuales ofrecen beneficios en mayo 2026

Diarco

Todos los sábados y domingos:

  • 15% sin tope pagando con QR.

Disponible con:

  • MODO.
  • Mercado Pago.
  • Cuenta DNI.
  • Personal Pay.
  • Naranja X.
  • Ualá.

Compra mínima: entre $35.000 y $100.000, según sucursal.

Billeteras virtuales.

Mercado Pago

Pagando con QR:

  • 10% en Yaguar (viernes y sábados).
  • 10% en Makro (viernes y sábados).
  • 10% en Carrefour Maxi (viernes).
  • 5% todos los días en Maxiconsumo.

Con tarjeta de crédito Mercado Pago:

  • Tres cuotas sin interés en Diarco.

Los descuentos semanales con MODO en mayoristas

Hasta el 30 de junio, todos los jueves, quienes paguen a través de MODO con tarjetas de crédito o débito podrán acceder a un 20% de reintegro en Makro y Nini, con un tope de $20.000 por mes y por cadena.

La promoción está disponible para clientes de los siguientes bancos:

  • Banco Nación.
  • Banco Ciudad.
  • Galicia.
  • Macro.
  • Santander.
  • BBVA.
  • ICBC.
  • Supervielle.
  • Credicoop.
  • Comafi.
  • Columbia.
  • Buepp.
  • Yoy.
  • Bancor.
  • Banco Santa Fe.
  • Banco San Juan.
  • Banco Entre Ríos.
  • Banco Santa Cruz.

MÁS INFO

Black Mayorista con descuentos de hasta 40%

Del 18 al 24 de mayo se realizará una nueva edición del Black Nacional Mayorista, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.

Más de 200 sucursales físicas y online ofrecerán promociones especiales en:

  • alimentos;
  • bebidas;
  • limpieza;
  • perfumería;
  • productos esenciales.

Las rebajas podrán alcanzar hasta 40%, dependiendo del comercio y del producto.

Trending
Servicios
La canasta de servicios se disparó 17% en mayo y sextuplicó la inflación
Las más vistas