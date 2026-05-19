Descuentos en supermercados de hasta $25.000 en mayo 2026: cómo obtenerlos y qué bancos tienen promociones

Supermercados.

En Argentina, la lógica de las compras cambió hace tiempo. El carrito lleno dejó de ser una compra impulsiva para convertirse en una estrategia casi matemática: comparar precios, revisar aplicaciones, esperar el día indicado y combinar descuentos y promociones. Lo que hace algunos años era un hábito asociado a comerciantes o familias numerosas hoy se volvió una práctica extendida entre trabajadores, jubilados y sectores medios.

Los supermercados mayoristas ganaron un protagonismo que excede las estadísticas de consumo. Cadenas como Diarco, Makro, Nini, Carrefour Maxi, Yaguar, Maxiconsumo y Punto Mayorista se transformaron en piezas centrales de una nueva forma de comprar. Mayo llega además con un incentivo adicional: descuentos bancarios, beneficios digitales y una edición especial del Black Nacional Mayorista.

Qué bancos ofrecen descuentos y reintegros en mayo 2026

Banco Nación

A través de BNA+ y MODO ofrece:

30% los miércoles en Maxiconsumo , con tope de $12.000 por semana .

, con tope de . 20% los jueves en Makro , con tope de $20.000 por mes .

, con tope de . Jubilados y pensionados con cuenta sueldo suman 5% extra.

Banco Provincia

Con Cuenta DNI:

10% sin tope los miércoles en Carrefour Maxi .

. 15% los martes en Nini , con tope semanal de $20.000 .

, con tope semanal de . Jubilados: 5% adicional.

Supermercados.

Banco Galicia

De jueves a domingos:

3 cuotas sin interés en Diarco, Yaguar y Punto Mayorista.

Naranja X

Todos los días:

Hasta 4 cuotas sin interés en Diarco y Carrefour Maxi.

en Diarco y Carrefour Maxi. 3 cuotas sin interés en Maxiconsumo, Yaguar, Vital, Punto Mayorista y Makro.

Banco Hipotecario

Todos los martes:

25% de reintegro en Punto Mayorista, Diarco y Makro.

en Punto Mayorista, Diarco y Makro. Tope general: $10.000 mensual .

. Clientes Búho One o cuenta sueldo: hasta $30.000.

Banco Comafi

De lunes a viernes:

20% en Diarco pagando con MODO.

pagando con MODO. Tope: $15.000 semanales.

Miércoles:

20% en Makro .

. Tope: $15.000.

Banco Credicoop

Jueves:

20% de reintegro .

. Tope: $7.000 semanales.

Cuenta sueldo:

30%, tope $10.500.

Sábado 30 de mayo:

30% , tope $13.500 .

, tope . Cuenta sueldo: 40%, tope $18.000.

Banco Patagonia

Miércoles en Carrefour Maxi:

Clientes Singular:

35%, tope $25.000.

Clientes Plus:

25%, tope $20.000.

Clientes Clásica:

20%, tope $15.000.

Billeteras virtuales.

Banco Columbia

Todos los martes y sábados:

20% en Punto Mayorista .

. Tope: $10.000 por cuenta.

Carrefour

Con tarjeta de crédito:

15% sin tope los lunes y martes.

los lunes y martes. 3 cuotas sin interés sábados y domingos.

Con cuenta digital:

10% sin tope sábados y domingos.

Qué billeteras virtuales ofrecen beneficios en mayo 2026

Diarco

Todos los sábados y domingos:

15% sin tope pagando con QR.

Disponible con:

MODO.

Mercado Pago.

Cuenta DNI.

Personal Pay.

Naranja X.

Ualá.

Compra mínima: entre $35.000 y $100.000, según sucursal.

Billeteras virtuales.

Mercado Pago

Pagando con QR:

10% en Yaguar (viernes y sábados).

(viernes y sábados). 10% en Makro (viernes y sábados).

(viernes y sábados). 10% en Carrefour Maxi (viernes).

(viernes). 5% todos los días en Maxiconsumo.

Con tarjeta de crédito Mercado Pago:

Tres cuotas sin interés en Diarco.

Los descuentos semanales con MODO en mayoristas

Hasta el 30 de junio, todos los jueves, quienes paguen a través de MODO con tarjetas de crédito o débito podrán acceder a un 20% de reintegro en Makro y Nini, con un tope de $20.000 por mes y por cadena.

La promoción está disponible para clientes de los siguientes bancos:

Banco Nación.

Banco Ciudad.

Galicia.

Macro.

Santander.

BBVA.

ICBC.

Supervielle.

Credicoop.

Comafi.

Columbia.

Buepp.

Yoy.

Bancor.

Banco Santa Fe.

Banco San Juan.

Banco Entre Ríos.

Banco Santa Cruz.

Black Mayorista con descuentos de hasta 40%

Del 18 al 24 de mayo se realizará una nueva edición del Black Nacional Mayorista, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.

Más de 200 sucursales físicas y online ofrecerán promociones especiales en:

alimentos;

bebidas;

limpieza;

perfumería;

productos esenciales.

Las rebajas podrán alcanzar hasta 40%, dependiendo del comercio y del producto.