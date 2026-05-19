Cuánto dinero gana un plomero en mayo 2026: el salario que cobra

Cuánto cobra un plomero por un trabajo

En un contexto marcado por el aumento de precios y el encarecimiento de los gastos cotidianos, los trabajos de mantenimiento y reparación del hogar representan un gasto cada vez más importante para muchas familias argentinas. Dentro de ese escenario, la plomería continúa siendo uno de los servicios más solicitados durante mayo de 2026.

A diferencia de otros sectores que cuentan con convenios colectivos y escalas salariales definidas, los plomeros manejan valores que dependen principalmente del tipo de tarea, la complejidad de la intervención, la urgencia del trabajo y los precios de referencia que predominan en el mercado. Por ese motivo, los costos pueden variar considerablemente entre un servicio y otro.

Cuánto cobra un plomero para cambiar grifería

Cuánto cobra un plomero en mayo de 2026

Según relevamientos realizados sobre presupuestos habituales del sector, una visita técnica para diagnóstico o revisión tiene costos que oscilan entre $19.000 y $84.000, dependiendo del problema a resolver y del tiempo que demande la inspección. Entre los trabajos más frecuentes aparece el cambio de sifón bajo mesada, cuyos valores se ubican entre $20.000 y $30.000. Por otro lado, el reemplazo de grifería presenta precios que rondan entre $30.000 y $50.000, según el tipo de instalación y la complejidad del trabajo.

La instalación de sanitarios también figura entre las tareas más demandadas durante mayo. Colocar un inodoro puede costar entre $27.000 y $50.000, dependiendo de las condiciones de la instalación y del tipo de artefacto sanitario.

Destapaciones: cuánto cobra un plomero

Las destapaciones mantienen una amplia variación de precios durante mayo de 2026. Una intervención simple tiene un costo aproximado de entre $30.000 y $52.000. Sin embargo, cuando se trata de trabajos urgentes o problemas de mayor complejidad, los presupuestos pueden elevarse considerablemente y ubicarse en un rango de entre $50.000 y $90.000.

En estos casos, el precio final depende de factores como:

El nivel de obstrucción.

El tiempo requerido para resolver el problema.

La necesidad de utilizar maquinaria específica.

La urgencia del servicio.

El horario en el que se realiza la intervención.

Instalación de bombas y otros trabajos de plomería

Otro de los servicios frecuentes durante mayo es la instalación de bombas presurizadoras. Los presupuestos para este tipo de trabajos se ubican entre $54.000 y $109.000, dependiendo del tipo de equipo y de la dificultad técnica de la colocación.

Los plomeros también realizan otras tareas vinculadas al mantenimiento del hogar, como:

Reparación de pérdidas de agua.

Cambio de cañerías.

Instalación de tanques.

Reparación de mochilas de inodoro.

Colocación de termotanques y calefones.

En todos los casos, los valores pueden modificarse según la zona del país, los materiales utilizados y la magnitud de la reparación.

Plomeros cuánto cobran

Los valores de los trabajos de plomería continúan ajustándose en línea con el aumento de costos de materiales, herramientas y mano de obra. Además, muchos servicios comenzaron a incorporar recargos por urgencia o atención fuera del horario habitual, especialmente durante fines de semana y feriados.