Cuánto dinero gana un electricista en mayo 2026: el salario que cobra

Cuánto cobra un electricista según tipo de trabajo

Los trabajos de electricidad continúan entre los servicios más demandados en hogares y comercios durante mayo, en un contexto donde las reparaciones, instalaciones y tareas de mantenimiento representan un gasto cada vez más importante para las familias argentinas. Los valores que cobra un electricista dependen del tipo de trabajo, la complejidad de la instalación, la urgencia del servicio y la zona donde se realiza la tarea.

A diferencia de otros sectores que cuentan con convenios colectivos y escalas salariales definidas, los electricistas suelen trabajar con precios de referencia de mercado. Por ese motivo, no existe un sueldo único ni un valor fijo para todas las tareas, sino que cada servicio tiene un costo diferente según el tiempo requerido, los materiales utilizados y el nivel de dificultad técnica.

Cuánto cobra un electricista en mayo de 2026

De acuerdo con relevamientos realizados por plataformas especializadas en servicios para el hogar, los trabajos más frecuentes realizados por electricistas muestran fuertes diferencias de precios según la tarea. Uno de los servicios más solicitados es la detección y reparación de cortocircuitos. En mayo de 2026, este trabajo tiene valores que oscilan entre $57.900 y $91.800.

En tanto, la instalación de una boca eléctrica completa presenta precios de entre $28.000 y $47.000, dependiendo de las características de la instalación y de la región del país donde se realiza el trabajo. Otro de los trabajos habituales es la instalación eléctrica para equipos de aire acondicionado. Actualmente, ese servicio puede costar entre $43.200 y $75.500.

Las visitas técnicas para diagnóstico, revisión o presupuestación también tienen un costo específico. En mayo, esos servicios se ubican en un rango de entre $25.000 y $46.000.

Salarios confirmados en mayo

Cuánto cuesta instalar electrodomésticos y artefactos eléctricos

Dentro de los trabajos vinculados a electrodomésticos, los electricistas también realizan instalaciones específicas que presentan precios diferentes según el equipo y el nivel de complejidad. La colocación de un termotanque eléctrico registra valores de entre $53.000 y $135.000. En el caso de una cocina eléctrica, los costos se ubican entre $34.500 y $64.000.

Otro de los trabajos más habituales es la instalación de ventiladores de techo con luz, cuyos precios rondan entre $47.000 y $76.000. A su vez, colocar artefactos de iluminación tiene valores aproximados de entre $13.000 y $30.000 por unidad instalada.

Entre las tareas más frecuentes también aparece el cambio o instalación de llaves térmicas y disyuntores eléctricos, trabajos fundamentales para la seguridad de las instalaciones domiciliarias. En mayo de 2026, estos servicios tienen costos que oscilan entre $24.000 y $37.000, dependiendo del tipo de tablero, los materiales utilizados y la complejidad del trabajo.

Qué factores modifican el precio final

Más allá de estos valores de referencia, el precio que cobra un electricista puede variar considerablemente según distintos factores.

Entre los principales elementos que influyen en el presupuesto aparecen:

La complejidad técnica de la instalación.

El tiempo que demande el trabajo.

La calidad y cantidad de materiales utilizados.

La urgencia del servicio.

La zona donde se realiza la tarea.

El horario en el que se solicita la reparación.

En muchos casos, los servicios de emergencia o las reparaciones fuera del horario habitual tienen recargos adicionales, especialmente durante fines de semana o feriados.

Salarios de oficios confirmados en mayo

Cómo evolucionan los precios de los servicios eléctricos

Los valores de los trabajos de electricidad continúan ajustándose en línea con el aumento de costos de materiales, herramientas y mano de obra. En un contexto de inflación elevada, los electricistas actualizan periódicamente sus tarifas para cubrir gastos operativos y sostener la rentabilidad de la actividad. Esto provoca diferencias importantes entre presupuestos y hace que muchos usuarios comparen precios antes de contratar un servicio.