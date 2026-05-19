Subsidio de luz y gas en mayo 2026: cómo inscribirme y quiénes pueden acceder al beneficio

Cómo inscribirme para pagar menos de factura

Desde febrero de 2026 comenzó a regir el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un esquema impulsado por el Gobierno Nacional que reorganizó el sistema de asistencia para las tarifas de luz y gas en todo el país.

A partir de este nuevo mecanismo, quedaron definidas solo dos categorías: hogares que reciben subsidios y hogares que deben pagar la tarifa plena de los servicios energéticos.

La inclusión dentro del beneficio depende de la situación económica y patrimonial de cada grupo familiar, que es evaluada en función de los ingresos declarados, las condiciones socioeconómicas y determinados criterios especiales establecidos por el Estado.

Quiénes pueden acceder al subsidio de luz y gas en mayo 2026

El principal requisito para acceder a la bonificación es que los ingresos netos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los valores publicados por el INDEC.

En mayo de 2026, el límite de ingresos quedó fijado en $4.303.392 mensuales. El monto surge del valor de la CBT correspondiente a marzo, que alcanzó los $1.434.464 para un hogar tipo. Ese tope se actualiza de manera periódica conforme se publican nuevos datos de inflación y canasta básica.

Subsidios de gas: quiénes pueden acceder

Además, también podrán acceder al subsidio aquellos hogares que no integren el segmento de mayores ingresos y que tengan alguna de las siguientes condiciones:

Un integrante con Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP.

Un integrante que perciba una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Quiénes deben volver a inscribirse

El Gobierno aclaró que los usuarios que ya reciben subsidios no deberán volver a realizar la inscripción. Los datos serán migrados automáticamente al nuevo sistema y podrán actualizarse desde la plataforma Mi Argentina.

Sin embargo, sí deberán anotarse:

Personas que nunca se hayan registrado.

Beneficiarios del Programa Hogar.

Usuarios que recibían Tarifa Social de Gas en determinadas localidades y quieran mantener el beneficio dentro del nuevo esquema.

En el caso del Programa Hogar, el Gobierno estableció un período de transición de seis meses. Hasta junio de 2026 el beneficio seguirá vigente bajo las condiciones actuales, pero luego será obligatorio incorporarse al nuevo régimen para continuar recibiendo asistencia estatal.

Cómo puedo acceder a subsidios energéticos

Cómo inscribirse al subsidio de luz y gas en mayo 2026

Para iniciar el trámite online es necesario contar con la siguiente documentación:

Número de medidor y número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS de la factura.

Último DNI vigente.

Número de CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años.

Correo electrónico personal activo.

Luego, el trámite se realiza de la siguiente manera:

Ingresar al sitio oficial del Registro de Subsidios Energéticos. Seleccionar la opción “Inscribite al ReSEF”. Completar el formulario con los datos personales y del hogar. Revisar toda la información ingresada antes de confirmar la declaración jurada. Descargar y guardar el código de confirmación del trámite.

Ese código permitirá luego consultar el estado de la solicitud desde la aplicación o la web de Mi Argentina.

Cómo funciona el nuevo esquema de subsidios

El sistema establece descuentos parciales sobre el valor de la energía para los hogares incluidos dentro del beneficio, mientras que quienes no califican deberán afrontar el costo pleno de las tarifas.

Según la Resolución 243/2026, los usuarios subsidiados reciben una bonificación base del 50% sobre determinados topes de consumo eléctrico:

300 kWh mensuales en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre.

150 kWh mensuales en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

El objetivo del esquema es focalizar la asistencia estatal únicamente en los hogares considerados vulnerables y avanzar hacia un sistema de segmentación más estricto en materia energética.