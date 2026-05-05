Los subsidios al gas suben al 75%: a quiénes alcanza y por cuánto tiempo

El Gobierno decidió implementar un incremento extraordinario del 25% en los subsidios al gas durante mayo, con el objetivo de amortiguar el impacto del alza de los precios energéticos derivada del conflicto en Medio Oriente, según definió la Resolución 111/2026 de la Secretaría de Energía.

Al justificar la medida, desde el Ejecutivo señalaron que “la modificación de la bonificación extraordinaria responde a dar continuidad a los mecanismos de protección dirigidos a los sectores de menores ingresos”.

En relación al momento en que se toma la medida, explicaron en la normativa que “el contexto energético internacional se encuentra afectado por crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas para la producción y comercialización de hidrocarburos, particularmente en Medio Oriente, lo cual ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del gas natural y del gas propano indiluido por redes”.

En este sentido, recordaron que “la República Argentina, si bien cuenta con recursos gasíferos propios, mantiene un grado de integración con el mercado internacional a través de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles sustitutos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda interna, especialmente en períodos de alta estacionalidad”.

Ante dicho escenario, reconocieron que “las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, por lo que fue necesario avanzar con el aumento de los subsidios.

A quiénes alcanza el aumento de los subsidios de gas al 75%

La bonificación excepcional, que aplica el máximo permitido del 25% de bonificación adicional extraordinaria contemplado en el decreto de unificación de subsidios, fue oficializada este lunes por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 111/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se agrega al 50% general que perciben todos los beneficiarios del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

De esta manera, durante mayo, los usuarios de gas natural y propano por red, incorporados dentro del régimen SEF, recibirán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado. Igualmente, es posible que en los próximos meses el porcentaje subsidiado vuelva a bajar, acorde al plan fijado por Energía a inicios de este año.

La medida alcanzará a unos aproximadamente 4,7 millones de usuarios residenciales, que quedaron dentro del grupo de los SEF. Además, la resolución señala que también se ven alcanzados los clubes de barrio y las entidades de bien público.

En paralelo, en el caso de la electricidad continúa la reducción gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y se reducirá a 0% en diciembre de este año. Para mayo, el nivel fue fijado en 10,67%.