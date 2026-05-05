Álvaro Montoro fue ofrecido a River: cuánto pide Botafogo por su ficha

El mercado de pases se encuentra bastante lejos de tener protagonismo, pero después de la derrota frente a Atlético Tucumán quedó más que claro que River necesita sumar refuerzos para darle un salto de calidad a un equipo al que no se le caen ideas. Es por ello que, en medio de noticias negativas, se apareció la oportunidad de sumar la ficha de Álvaro Montoro, que se desempeña en Botafogo.

Si se repasan las acciones del encuentro disputado en el estadio Monumental, es posible apreciar que al “Millonario” le falta un jugador en la mitad de la cancha que tenga la capacidad de crear situaciones de riesgo para los delanteros. Además de que coloque un pase por lugares impensados que puedan ayudar de gran manera a destrabar el cero en el marcador.

Es por ello que la ventana de transferencias es ideal para que se sume un volante creativo. “Álvaro Montoro fue ofrecido a River. La propuesta la acercó su representante”, expresó el periodista Hernán Castillo en Somos Love. Se trata de un jugador que en junio del 2025 fue transferido por Vélez al Botafogo de Brasil en una cifra cercana a los 10 millones de dólares por la totalidad de la ficha.

Sin embargo, hay un detalle más que particular y que puede ser una oportunidad de mercado para el “Millonario”. La sociedad anónima de Brasil dispone de varias deudas y necesita desprenderse de sus figuras con el fin de evitar castigos por parte de la FIFA, además de la federación de su país, con el fin de no sufrir la quita de puntos en el campeonato, como también un posible descenso.

De acuerdo con la información que se desprende desde Brasil, Botafogo arrastra una suculenta deuda de 220 millones de dólares. Una que se compone de pases impagos a otros clubes, préstamos con entidades financieras, proveedores y hasta falta de pago a su propio personal. Lo particular de este delicado presente es que clubes con una cifra menor en el debe fueron sancionados con la inhibición de mercado, pero la FIFA en este caso todavía no la aplicó.

Por otro lado, el portal Transfermarkt sostiene que el volante argentino dispone de un valor de mercado que ronda los 10 millones de euros. Teniendo en cuenta que River hará un importante gasto con el fin de captar refuerzos de calidad, la contratación no sería descabellada. También es necesario mencionar que se llevará a cabo una importante limpieza de jugadores que Eduardo Coudet cree que cumplieron un ciclo.

Los tres refuerzos a negociar con el OK de Coudet

En lo que respecta a la política de fichajes, se tiene en consideración que Eduardo Coudet habría señalado que le interesan tres nombres que podrían marcar una diferencia dentro del plantel de cara a la segunda parte de la temporada. River buscaría cerrar las contrataciones de Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Giovanni Simeone. El defensor es el más accesible desde lo económico porque llegaría con el pase en su poder, pero es necesario convencerlo de que acepte dejar la vida en Europa para vivir en la Argentina.

Mientras que los delanteros son los más complicados porque el Torino pretendería 10 millones de euros por su jugador, mientras que el Tigres de México establecería una base de 12 millones de dólares para desprenderse del exjugador de la selección argentina. Dos nombres que a los hinchas les interesan, pero que demandan una gran suma de dinero poder captarlos.