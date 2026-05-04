Neymar a Boca, el rumor que toma fuerza desde Brasil: "Llega libre"

¿Neymar a Boca? El rumor que toma fuerza desde el exterior.

El posible traspaso de Neymar a Boca Juniors suena como algo imposible, pero desde el exterior crecen cada vez más los rumores acerca de esta posibilidad después del Mundial 2026. El crack brasileño de 34 años tiene un rendimiento irregular en Santos de su país, por lo que es muy probable que Carlo Ancelotti no lo convoque para la Copa del Mundo, pese a las lesiones de los atacantes Rodrygo y Estevao.

El ex Barcelona y PSG tiene como uno de los referentes a Juan Román Riquelme, máximo ídolo y actual presidente del "Xeneize", y ha tenido diferentes guiños hacia el club de La Ribera a lo largo de su destacada trayectoria profesional. De hecho, conoce al capitán Leandro Paredes desde París Saint-Germain, son amigos con el mediocampista central, se entrenó en Casa Amarilla varias veces, recibió regalos y visitas de colegas argentinos, y hasta posó con la camiseta "azul y oro". En Francia, también fue compañero de Edinson Cavani y Ander Herrera.

Si bien la chance de que Neymar pueda ser refuerzo de Boca no tomó tanta fuerza en el fútbol argentino, desde el exterior le dan más identidad a esta situación. Por ejemplo, el portal francés especializado en el mercado de pases, Foot Mercato, publicó directamente: ”¿Neymar rumbo a un traspaso histórico a Boca Juniors? Libre en diciembre tras su paso por Santos, el brasileño es la prioridad absoluta del club argentino para acompañar a Paulo Dybala y apuntar a la Copa Libertadores”.

¿Neymar a Boca? El rumor que toma fuerza desde el exterior.

Desde el sitio tribuna.com de España y en Brasil también se hicieron eco de esta probable cuestión, aunque aclararon que ”ahora el foco de Neymar está puesto en demostrarle a Ancelotti que debe llevarlo con la Selección de Brasil al Mundial". Así y todo, puntualizaron en que "en Argentina afirman que Boca estaría tras los pasos del delantero. El 10 del Santos sería del agrado del Xeneize, que estaría dispuesto a contratarlo en el próximo mercado de pases”. Lo concreto es que el vínculo de "Ney" con Santos termina en diciembre de 2026 y será agente libre para cualquier institución que quiera contratarlo, dos meses antes de cumplir los 35 años.

Los números de Neymar en este ciclo en Santos