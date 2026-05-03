Durísima bandera contra Manuel Adorni en pleno San Lorenzo vs. Independiente: "Ladrón"

Apareció una bandera de San Lorenzo en la que trataron de ladrón a Manuel Adorni.

Algunos hinchas de San Lorenzo fueron lapidarios con Manuel Adorni y lo trataron de "ladrón", durante el clásico frente a Independiente en el fútbol argentino. Mientras el jefe de Gabinete de ministros de la Nación en el gobierno de Javier Milei es investigado por la Justicia por supuestos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, en el Nuevo Gasómetro ya dieron su propio veredicto.

Al margen de la victoria del "Rojo" por 2-1 como visitante y de que ambos equipos clasificaron a los playoffs del Torneo Apertura 2026, quien se llevó todas las miradas negativas en este caso fue el exvocero presidencial. Las propiedades muy valiosas que compró en los últimos años y las lujosas vacaciones en distintos puntos del mundo llevaron a que uno de los "protegidos" en la gestión de ultraderecha de La Libertad Avanza quedara en el ojo de la tormenta. Con los colores rojo y azul de fondo, ciertos simpatizantes del "Cuervo" fueron terminantes con el reconocido funcionario libertario.

"Adorni ladrón", la bandera en una tribuna de San Lorenzo vs. Independiente

"Adorni ladrón", la bandera en San Lorenzo vs. Independiente.

¿Qué pasa con Manuel Adorni?

El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito desde que se convirtió en funcionario de Javier Milei en 2023, en una causa a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. Además de sus inmuebles y patrimonio, la Justicia investiga la procedencia del dinero con el que pagó sus vacaciones. "Todo está justificado. No tengo ninguna inconsistencia de nada", señaló Adorni.

Tras negar haber cometido delitos al presentar su informe de gestión en el Congreso, el jefe de Gabinete aseguró que no se arrepiente de haber volado en primera clase con su familia al Caribe a pasar el año nuevo de 2025 porque "son viajes de índole personal". "No tengo ninguna inconsistencia de nada", lanzó. Su vuelo costó 5.800 dólares y fue pagado en efectivo y en dólares, según confirmó la Justicia.

"Son viajes de índole personal en carácter familiar para que mis hijos tengan unos días de vacaciones. No me arrepiento, son personales. No me voy a arrepentir de brindarle a mis hijos y a mi familia unos días de vacaciones", dijo Adorni en diálogo con El Observador.

Para el funcionario de Milei, la causa en su contra "no tiene goyete" y no va a prosperar porque "no tiene ningún sustento". "No quiero interferir en la causa, pero no solo no fui culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia", apuntó.

Adorni negó haber viajado a Disney y a Río de Janeiro y tener una propiedad en la localidad de Martínez y acusó a la prensa por sufrir una "carnicería mediática". Sin embargo, el vocero nada dijo de su viaje a Aruba ni de como fue la compra de su actual departamento en el barrio porteño de Caballito, central en la investigación judicial. "Cuando me pidan explicaciones en la Justicia las daré, tengo todo justificado", deslizó.

Sus mencionados movimientos están siendo evaluados para determinar si implicaron gastos incompatibles con los ingresos declarados o si fueron debidamente justificados en el marco de su función pública. Asimismo, se ordenó relevar ingresos y egresos del país desde 2022, lo que permitirá reconstruir con mayor precisión la actividad internacional del funcionario y su eventual impacto en el patrimonio.