Tras una semana de censura, el Gobierno abrirá la sala de periodistas y hablará Adorni

Al cumplirse una semana del cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada, fuentes del Gobierno aseguraron a El Destape que la reabrirán el próximo lunes, mismo día que también habrá conferencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La censura duró más de diez días para algunos acreditados de Rosada, entre ellos este medio que fue inhabilitado a entrar bajo la excusa de la supuesta filtración rusa. Después la sala se cerró para todos por una causa de espionaje falaz que le endilgaron a TN por una filmación que el gobierno consideró que puso en juego la seguridad nacional.

Luego de varios días de presión, difusión y reclamos de los periodistas, Milei y Adorni recularon y decidieron dar marcha atrás.

Denuncias a Milei por aprietes, persecución y doxeo: el cierre de la Sala de Prensa de la Rosada llegó al Congreso

El cierre de la Sala de Prensa de la Casa Rosada llegó hasta el Congreso. Se reunió la oposición unida en la comisión de Libertad de Expresión y hubo graves denuncias contra el presidente Javier Milei. Aprietes a dueños de medios de comunicación para echar periodistas, persecución y doxeo en redes sociales fueron algunas de las denuncias de los periodistas presentes en una de las salas del Anexo del Congreso.

La oposición se reunió en un abanico de colores políticos diversos. La izquierda, el PJ, el kirchnerismo, el socialismo y la Coalición Cívica se juntaron con los periodistas acreditados de la Rosada, que llevan una semana sin poder ingresar a sus lugares de trabajo. Y también se sumaron otros periodistas de más medios para contar el maltrato de Milei hacia ellos y la presión del Gobierno.

El presidente de la comisión, Guillermo Montenegro (LLA), no quiso convocarla. Por lo tanto, la reunión fue impulsada por los vicepresidentes de la misma: Nicolás Trotta (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas). Ni el PRO y la UCR, aliados del Gobierno, estuvieron presentes.

El PRO fue muy criticado por su postura de silencio ante la decisión de Milei. Al salir de la reunión, un asesor de Cristian Ritondo se acercó, se mostró preocupado y dijo que el diputado PRO se había manifestado en contra del cierre de la Sala de Prensa el fin de semana.

Uno de los discursos más fuertes fue el de Liliana Franco, periodista de Ámbito Financiero y TN. "Reemplacemos 'periodistas' por 'negros' o 'judíos', así empezó en Alemania", expresó. Además, dijo que los cruces de Milei a los medios "son graves" porque está "denostado a un colectivo" de forma "institucional", y exigió que el Poder Legislativo "haga algo".