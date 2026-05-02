Adorni planea gastar 229 millones en encuestas con dinero público

El jefe de gabinete Manuel Adorni tiene planificado utilizar al menos 229 millones de pesos en encuestas de opinión pública en el tramo previo a las elecciones del año que viene. La licitación no detalla el contenido de las encuestas, es decir, qué es lo que se va a preguntar, y se hizo bajo una modalidad que le permitirá a Adorni mucha discrecionalidad en el manejo del dinero y el direccionamiento de los trabajos que solicite a las encuestadoras.

La licitación fue por el “servicio de realización de estudios de monitoreo de la gestión y opinión pública” por un año a partir de ahora, prorrogable por un año más. Toda la información consta en el portal Compr.ar y el resultado fue publicado en el Boletín Oficial.

Se hizo bajo la modalidad de Acuerdo Marco, que consiste en que todas las empresas coticen sus servicios, se selecciona a las que pasaron el filtro del pliego de condiciones y después Adorni pide los servicios por órdenes de compra discrecionales y sin control que sean dentro del presupuesto que ya acordaron. Puede gastar hasta 229 millones de pesos y luego renovar por un año más.

Hay 14 encuestadoras que quedaron adentro de este Acuerdo Marco a las que Adorni les podrá encargar trabajos. La primera que aparece es Opinaia, cuyo director Juan Mayol es uno de los que pasa los domingos en la quinta de Olivos con el presidente Javier Milei. La mayoría de las firmas logró pasar los filtros para quedar dentro del acuerdo, entre ellas MVP Data, MBC Consultores, Isonimia, MIDTA, Julio Aurelio, MFG Consultores, Taquion, TresPuntoZero, la universidad de Tres de Febrero, María Florencia Filadoro, Rubikon Intel, Inteligencia Analítica y Magalí Laura Gómez. Algunas quedaron fuera de algunos servicios y otras directamente de todo, como el caso de Zuban Córdoba, The Power Of Data y Demos Consulting.

El monto de 229 millones de pesos surge del anexo donde se detallan las propuestas admitidas en la licitación. Equivale, por ejemplo, a 3 meses de gastos de funcionamiento de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Mientras no cumplen con el financiamiento universitario se lo van a gastar en encuestas.

La licitación incluye encuestas telefónicas automáticas (IVR) y con encuestador (CATI), presenciales, online, con grupos focales e incluso en comunidades de Whatsapp.

El Destape consultó al gobierno por el motivo de estas contrataciones de encuestas. Contestaron que son encuestas que se hacen todo el tiempo y enviaron una de Opinaia, la firma del amigo presidencial Mayol, donde miden la imagen del presidente y los candidatos opositores, las principales preocupaciones de los encuestados y demás. Este medio preguntó por qué se usan fondos públicos para encuestas electorales. La respuesta fue que “no son solo electorales. Tienen de todo. Son de opinión pública”.