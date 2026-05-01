Recitales y conciertos en mayo 2026: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Ricardo Arjona, una de las grandes presentaciones.

Como cada mes, comienza una agenda cargada de recitales que prometen dar que hablar en la República Argentina. Un período para disfrutar de artistas de diferentes géneros que eligen este país para dar cátedra con lo mejor de su repertorio. Y un mayo de 2026 que tendrá un poco de todo: regresos a la Argentina, presentaciones de canciones nuevas, emociones y despedidas.

La agenda de este mes muestra un calendario más acotado, pero concentrado en grandes nombres y shows puntuales, especialmente en Buenos Aires. Se destacan artistas internacionales de peso y figuras latinoamericanas consolidadas, junto con propuestas regionales. Desde Ricardo Arjona hasta Catriel y Paco Amoroso. Una oportunidad única para disfrutar de la mejor música y saber qué se podrá ver.

Los artistas que tocan en mayo 2026

Ricardo Arjona — 1, 2, 7, 8, 11, 17 y 23 de mayo

El gran protagonista del mes despliega una residencia poco habitual en la escena local, con múltiples funciones en el Movistar Arena que funcionan como una obra integral más que como simples conciertos. Arjona sostiene su identidad narrativa a partir de canciones que abordan vínculos, tensiones sociales y escenas cotidianas, articuladas mediante una puesta escenográfica teatral y cambiante. El espectáculo alterna momentos íntimos —con el artista en primer plano— y segmentos de gran producción visual, consolidando un formato que mezcla recital, storytelling y dramaturgia musical.

Robert Plant — 10, 14 y 16 de mayo

Robert Plant llega al país.

Lejos de la nostalgia pura, el ex líder de Led Zeppelin presenta un espectáculo que revisita su legado desde una perspectiva contemporánea. Su show se apoya en arreglos renovados que incorporan folk, blues y sonoridades globales, con una banda que prioriza la sutileza antes que el volumen. Plant construye una experiencia madura, donde clásicos reinterpretados conviven con material más reciente, en un clima que privilegia la exploración musical y la profundidad interpretativa.

Nacho Vegas — 1 de mayo

Su presentación se inscribe en una tradición de canción de autor profundamente política y literaria. Con un formato austero, Vegas propone un recital donde la palabra ocupa el centro de la escena, desarrollando relatos que combinan autobiografía, crítica social y poesía urbana. El clima es introspectivo y denso, con arreglos que acompañan sin distraer, generando una experiencia que interpela más desde la escucha atenta que desde el impacto visual.

Mau y Ricky — 1 de mayo

El dúo apuesta a un espectáculo dinámico, orientado a la interacción constante con el público. Con una estructura que combina hits radiales, coreografías y momentos de humor, el show se construye como una experiencia festiva y accesible. La propuesta visual acompaña con pantallas y escenografía colorida, reforzando un formato pensado para el entretenimiento masivo.

Fonso y Las Paritarias — 1 de mayo

Con una impronta que mezcla ironía generacional y sensibilidad indie, el grupo ofrece un show cercano, donde el vínculo con el público se construye desde la identificación cotidiana. Sus canciones, atravesadas por observaciones sobre la vida urbana y laboral, encuentran en el vivo una dimensión más directa, con guitarras al frente y un tono descontracturado.

Midnight — 1 de mayo

Representantes del metal más crudo, su recital propone una descarga directa, sin concesiones, con estética oscura y velocidad constante. La puesta es mínima pero efectiva: el foco está en la intensidad sonora y la energía física del género.

Virus — 2 y 23 de mayo

Virus la sigue rompiendo.

Referentes del pop-rock nacional, mantienen una propuesta elegante y bailable que atraviesa generaciones. Sus shows funcionan como celebraciones de un repertorio clásico, con arreglos fieles al espíritu original pero adaptados a una sonoridad actual, donde la precisión musical y el groove siguen siendo centrales.

Gauchito Club — 2 de mayo

Una de las expresiones más frescas del indie argentino, con una propuesta que cruza pop, electrónica y raíz cuyana. En vivo, el grupo construye un clima cálido y colectivo, donde lo festivo convive con una identidad sonora particular.

Bane + Stick To Your Guns — 3 de mayo

La fecha reúne dos referentes del hardcore contemporáneo en un show de alta intensidad. Predomina la energía colectiva, el contacto físico con el público y una lírica atravesada por lo político y lo comunitario.

Jonas Brothers — 5 de mayo

Con una producción pensada para estadios, el trío despliega un espectáculo que combina nostalgia pop con una estética moderna. La narrativa del show recorre distintas etapas de su carrera, apoyada en visuales de gran escala y una interacción constante con fans.

Princess Nokia — 5 de mayo

Su recital propone un cruce entre música urbana, performance e identidad cultural. Con una impronta fuerte en lo discursivo, el show combina rap, electrónica y momentos performáticos que amplían el formato tradicional del concierto.

Andrés Calamaro — 8 y 26 de mayo

Andrés Calamaro sigue girando.

Figura central del rock en español, presenta un espectáculo que funciona como recorrido por su obra, con un repertorio amplio que abarca distintas etapas. El show alterna momentos eléctricos con pasajes más íntimos, sostenido por una banda sólida y una interpretación cargada de matices.

Massacre — 8 de mayo

Con una trayectoria ligada al rock alternativo, el grupo despliega una propuesta intensa, con climas psicodélicos y una estética sonora envolvente. Su show mantiene un equilibrio entre potencia y atmósfera.

Vanesa Martín — 8 de mayo

La artista construye un recital centrado en la emoción y la interpretación vocal. Su propuesta combina balada contemporánea con arreglos cuidados, en un formato que privilegia la conexión directa con el público.

Divididos — 9 de mayo

El power trío reafirma su lugar como una de las bandas más sólidas en vivo del país. Su show se caracteriza por la potencia, el virtuosismo instrumental y una dinámica que convierte cada tema en una experiencia física.

Korn — 10 de mayo

Uno de los puntos más extremos del mes, con un recital que apuesta a la intensidad total. El sonido denso, los riffs pesados y la estética oscura construyen una experiencia sensorial fuerte, donde el impacto físico del audio es central.

Air Supply — 12 de mayo

El dúo ofrece un show nostálgico basado en baladas clásicas, con una puesta sobria que pone el foco en las voces y la emoción.

Ca7riel & Paco Amoroso — 14 de mayo

Catriel y Paco Amoroso llegan para presentar su último trabajo.

Uno de los shows más energéticos del mes, donde el dúo despliega una performance física e irreverente. La mezcla de rock, funk y trap se traduce en un espectáculo explosivo, con una fuerte presencia escénica.

Eruca Sativa — 14 de mayo

El trío propone un recital potente, con precisión técnica y compromiso lírico. Su sonido combina fuerza y sofisticación, consolidando su perfil dentro del rock contemporáneo.

Portugal. The Man — 14 de mayo

Con una propuesta que cruza indie rock y pop experimental, el grupo ofrece un show moderno, apoyado en una estética visual cuidada y una sonoridad expansiva.

Martin Garrix — 16 de mayo

La electrónica toma protagonismo con un espectáculo orientado a lo masivo. Visuales, drops y una estructura pensada para la pista convierten el recital en una experiencia colectiva de alto impacto.

Fito Páez — 20 de mayo

El rosarino presenta un show refinado, donde el recorrido por su obra se articula como una narrativa emocional. Piano, banda y arreglos elegantes sostienen una propuesta que equilibra intimidad y épica.

Mon Laferte — 21 de mayo

Su recital se destaca por la intensidad interpretativa y la fusión de géneros. Bolero, rock y tradición latinoamericana se combinan en una puesta teatral y emocional.

Airbag — 23 de mayo

En formato estadio, el grupo despliega un show épico, con guitarras al frente y una fuerte conexión generacional.

Wolf Alice — 25 de mayo

Indie rock contemporáneo con un show dinámico, que alterna climas introspectivos y momentos de alta intensidad.

Cuarteto de Nos — 28 de mayo

Con su estilo narrativo e irónico, el grupo propone un recital ágil, donde las letras ocupan un rol central y el humor convive con la crítica social.

Los Ángeles Azules — 29 de mayo

La cumbia se convierte en celebración colectiva, con arreglos orquestales y un repertorio de clásicos que invitan al baile.

Natalia Lafourcade — 29 de mayo

Uno de los shows más delicados del mes, con una propuesta acústica que rescata la tradición latinoamericana desde una sensibilidad contemporánea.