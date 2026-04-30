Una estrella de Jurassic Park anunció que está libre de cáncer: "Es algo extraordinario"

Una estrella de Jurassic Park anunció que está libre de cáncer:.

El actor Sam Neill, conocido por ser el Dr Alan Grant en la saga de películas Jurassic Park, confirmó que venció el cáncer que le fue diagnosticado en 2023. El tratamiento que lo curó y su declaración pública a todos sus seguidores.

En declaraciones a 7News en Australia, Sam Neill confirmó que su cuerpo ya no presenta señales de la enfermedad. “Me hicieron una tomografía y ya no hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario". También reveló cómo vivió el proceso hasta llegar a su actualidad: "Estaba perdido y parecía que iba a perder, lo cual obviamente no era lo ideal”.

Tiempo atrás había revelado al portal Australia Story que no tenía miedo de morir, pero que la idea le molestaba: “No le tengo miedo a la muerte, pero me molestaría. Porque me gustaría vivir una o dos décadas más, ¿sabes? Hemos construido todas estas preciosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses. Quiero estar presente para verlo todo crecer. Y tengo a mis adorables nietos. Quiero verlos crecer. ¿Pero morir? Me da completamente igual".

Qué cáncer tenía Sam Neill

Al actor de Jurassic Park se le diagnosticó un linfoma angioinmunoblástico de células T -un raro linfoma no Hodgkin- en marzo del 2023, tras sufrir una inflamación de los ganglios linfáticos durante los compromisos de prensa de Jurassic World Dominion. El tratamiento de quimioterapia fracasó inicialmente, pero Neill está ahora libre de cáncer tras cambiar a un nuevo fármaco anticancerígeno que deberá tomar durante el resto de su vida, según una entrevista en The Guardian Australia.

Neill, nacido en Irlanda del Norte y residente en Nueva Zelanda, empezó a actuar en los años 70 y quizá sea más conocido por su papel del paleontólogo Alan Grant en la franquicia de Jurassic Park, personaje que apareció en tres entregas de la saga creada por Steven Spielberg en 1993.

En su libro de memorias-titulado ¿Alguna vez te dije esto? el actor se refería a su diagnóstico de cáncer en la sangre con una sincera reflexión: "No puedo fingir que el último año no ha tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros hacen más filosa la luz, sabes, y me ha hecho ser inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente estoy complacido de seguir vivo. Jamás tuve la intención de hacer un libro, pero conforme seguía escribiendo me di cuenta de que me dio una razón para vivir y me iba a la cama pensando ‘escribiré de esto mañana, me va a entretener’. Así que acabó siendo un salvavidas realmente porque no podría haber pasado por todo sin hacer nada".