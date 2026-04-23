"No hay turnos": la respuesta de los médicos a los pacientes con cáncer por falta de presupuesto

"No hay turnos": el duro testimonio de médicos que deben rechazar a pacientes con cáncer

El Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, referente nacional en tratamientos contra el cáncer, atraviesa una crisis que amenaza su funcionamiento cotidiano. La falta de presupuesto y la ausencia de actualización de fondos desde noviembre de 2024 dejaron a la institución en una situación crítica.

En diálogo con El Destape 1070, Federico López Ponsati, delegado de la Comisión Interna, describió el panorama crítico de la institución que atiende a personas oncológicas. “Estamos rechazando a pacientes con cáncer. Eso se da porque se rompió una cadena de convenios con obras sociales que ya no eligen al Roffo. También hay un montón de restricciones a la hora de admisión de pacientes por falta de presupuesto de nosotros”, denunció.

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“Es tremendo tener que rechazar a un paciente. Me tocó decirle que ‘hay turno de acá a seis meses o no hay’. En el momento se desploman o te dicen ‘no llego’. Se vuelve algo muy de contención. Es durísimo para nosotros, el paciente y el familiar”, relató el delegado. Además, desde el Instituto remarcaron que el problema no afecta solo al Área Metropolitana, sino que alcanza a pacientes de todo el país. “Recibimos mucha gente del interior”, subrayó López Ponsati, y recordó el rol federal que históricamente cumplió el hospital.

La crisis en el instituto Roffo

En paralelo, los trabajadores alertan sobre la precarización laboral que atraviesan y apuntaron que tienen “salarios de miseria". El profesional de la salud afirmó que están "trabajando la mitad de la jornada gratis y si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario, nos tendrían que aumentar un 50% el salario”, reclamó López Ponsati en la entrevista radial. “Hoy está en peligro con profesionales que están viendo como opción ir al sector privado. En profesionales está generalizado el pluriempleo porque no nos alcanza”, advirtió el delegado.

El conflicto no es nuevo ya que en julio de 2025, trabajadores y profesionales del Instituto habían advertido que la situación era crítica y realizaron un abrazo simbólico en la puerta del edificio, en el barrio porteño de Agronomía, para visibilizar la falta de recursos. “Llegan pacientes a atenderse y no se puede. Dar estas noticias es devastador”, advirtió en otro momento en este mismo medio. A su vez, el delegado remarcó que el hospital solo recibe a personas con diagnóstico oncológico previo, lo que excluye a quienes buscan una primera evaluación. “Recibimos solamente pacientes oncológicos ya diagnosticados. El rol del Roffo, en un ochenta por ciento, es ser la última opción o la última alternativa”, explicó.

En ese marco, López Ponsati detalló que muchos pacientes llegan después de atravesar un largo camino en el sistema público y privado, sin respuestas ni posibilidades de continuar sus tratamientos. “Llegan como recurso último, después de no haber podido pagar un tratamiento, no haber dado con un especialista o haber pasado decenas de trabas burocráticas”, agregó.

De acuerdo con lo informado por el personal, el hospital no recibe una actualización de su presupuesto desde noviembre de 2024. Esto dejó al Instituto funcionando con fondos totalmente desfasados frente al aumento de costos y la creciente demanda de pacientes de todo el país. “Llegan acá con esperanza y uno les tiene que decir que no se puede. Dar este tipo de noticias afecta nuestra salud mental y física cotidiana”, insistió López Ponsati.