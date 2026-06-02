La oportunidad que esperabas: Google regala 10.000 becas en el país para cursos con salida laboral

El anuncio se hizo en el encuentro "Construyendo el futuro juntos", donde Juan Vallejo, director general de Google Argentina, remarcó que 2 de cada 3 argentinos ya usan IA —superando el promedio mundial— y que la adopción estratégica de esta tecnología podría aportar más de 43.000 millones de dólares anuales a la economía local, equivalentes al 6,7% del PBI.

Qué ofrecen las becas

Las becas cubren dos tipos de certificaciones. Los Certificados de Carrera de Google abarcan áreas de alta demanda laboral: soporte en TI, análisis de datos, marketing digital, diseño UX y ciberseguridad. Cada programa toma aproximadamente seis meses, completándolo a un ritmo de diez horas semanales.

El nuevo Certificado Profesional de IA es la incorporación de este año. Está diseñado para cualquier profesional —no solo técnicos— que quiera incorporar herramientas de IA generativa a su trabajo: creación de contenidos, análisis de datos, automatización de tareas repetitivas y uso ético de la tecnología.

Los resultados de las becas anteriores respaldan la propuesta. Desde 2022, Google distribuyó 37.000 becas en el país. El 70% de los graduados reportó un impacto positivo en su carrera —nuevo empleo o ascenso— dentro de los seis meses de certificarse.

Cómo postularse

El proceso es completamente online. Las becas están a cargo de Fundación Compromiso a través de su programa Potrero Digital. Para postularse, hay que ingresar a crece.withgoogle.com/certificados y completar el formulario de inscripción. Los cursos se cursan en Coursera en español y tienen tutorías de apoyo incluidas.

Los requisitos son mínimos: tener 13 años o más, residir en Argentina, contar con acceso a internet y no disponer de recursos para acceder a otras formaciones similares. No se requiere experiencia previa en tecnología.

El ecosistema de apoyo que rodea al anuncio

Las becas no llegan solas. Google también anunció 700.000 dólares en financiamiento de Google.org —su brazo filantrópico— para cuatro organizaciones locales que trabajarán en educación digital: Raspberry Pi con Fundación Sadosky (programa "Experience AI" para chicos de 11 a 14 años), Chicos.net (concurso de IA para escuelas secundarias), Fundación Caminando Juntos (robótica en San Martín) y Propel (formación en IA para 1.000 ONG de Argentina e Hispanoamérica).