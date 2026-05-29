La irrupción de los agentes de inteligencia artificial está transformando los modelos laborales en toda América Latina. Durante el Google Cloud Summit en Bogotá, el gigante de la industria presentó un conjunto de herramientas que promete cambiar la forma en que las empresas gestionan sus tareas diarias y su relación con la novedosa tecnología.

A través de la plataforma Agentic Hub, Google ofrece la posibilidad de crear agentes inteligentes personalizados, diseñados para optimizar el uso de recursos y adaptar procesos según las necesidades de cada organización. Este avance no solo agiliza actividades rutinarias, sino que también redefine el trabajo en compañías de todos los tamaños.

El impacto económico de esta innovación es considerable. Según el informe AI Sprinters, elaborado por el BID para Google, la adopción masiva de estos agentes podría aportar hasta USD 13.599 millones anuales al PIB colombiano, lo que equivale a entre el 2% y el 3,7% de la economía nacional. Los sectores de manufactura y comercio serían los más beneficiados, con incrementos potenciales de USD 1.658 millones y USD 1.520 millones respectivamente.

Eduardo López, presidente de Google Cloud para Latinoamérica, afirmó que “en Colombia, la IA ya no es una promesa a cinco años, es el acelerador inmediato que define quién lidera el mercado hoy”. Destacó que el éxito depende de la capacidad para ejecutar y aprender rápido, apoyándose en infraestructuras tecnológicas que eliminan obstáculos y permiten transformar procesos tradicionales en motores de agilidad y valor tangible.

El avance de la inteligencia artificial agéntica dejó de ser un experimento para convertirse en una realidad palpable en las empresas. Según el reporte “IA que funciona para Hispanoamérica”, elaborado por Google y la consultora Foresight, cerca del 80% de las compañías que implementaron IA reportaron una mejora significativa en la calidad de sus productos o servicios, mientras que el 72% aseguró una relación más sólida con sus clientes. Además, un 55% reconoció un aumento directo en sus ventas gracias a estas soluciones.

Google Cloud impulsa la adopción de agentes inteligentes a través de su plataforma.

Andrés Villa, Agentic Enterprise Lead Customer Engineer de Google Cloud, explicó que estos agentes van mucho más allá de los chatbots tradicionales: “Un agente es la forma como tú puedes sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial generativa. Es tener control, una buena cadena de razonamiento y resolver problemas complejos”.

Los cambios que implican los agentes de IA

La plataforma que impulsa esta tecnología está basada en el modelo Gemini versión 3.5, que ofrece un sistema completo desde la gestión de datos hasta la operatividad autónoma de los agentes. Estos pueden automatizar tareas complejas que requieren varios pasos, entender el contexto, razonar y actuar por días sin intervención humana.

Esta revolución implica una transformación profunda en la operación diaria y en la atención al cliente. Los trabajadores humanos pasan a ocupar roles más estratégicos, mientras que los agentes de IA se encargan de tareas repetitivas o intensivas en el manejo de datos.

Eduardo López aclaró, como bien detalló Infobae, que “el impacto del uso de herramientas en las empresas no elimina el rol de las personas, sino que cambia la naturaleza de las tareas”. Las actividades manuales y repetitivas quedan en manos de la IA, liberando a los empleados para que se enfoquen en funciones de mayor valor.

Por su parte, Ángela Pinzón, gerente general de Google Cloud Colombia, comparó esta adaptación con avances tecnológicos anteriores: “Cuando surgió la calculadora o la computadora, nos adaptamos; con la IA agéntica, ocurrirá lo mismo”. Aunque las nuevas formas de trabajo exigen habilidades distintas, también abren oportunidades para quienes estén preparados y entiendan cómo funcionan estos agentes.

Además, la democratización de la IA agéntica es una tendencia creciente. Google Cloud destaca que el acceso a estas tecnologías es cada vez más amplio, facilitando que tanto grandes empresas como usuarios sin perfil técnico puedan crear y aplicar agentes inteligentes en su día a día, revolucionando la productividad y la eficiencia.