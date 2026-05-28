El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó una serie de excavaciones en la casa de Cristan Graf en el marco de la causa que investiga el crimen de Diego Fernández Lima, desaparecido el 26 de julio de 1984. En la vivienda ubicada en la Avenida Congreso del barrio porteño de Coghlan, se encontraron los restos del joven de 16 años y este jueves las autoridades judiciales decidieron volver a hacer un análisis con georradar para dar con nuevas evidencias.

Esto es por la declaración de un último testigo que dijo que un amigo le contó que durante un encuentro en 2011 un hombre habló sobre las "facilidades de matar a alguien y hacerlo desaparecer".

En cuanto a la nueva excavación, los especialistas forenses descartaron que se hayan encontrado más restos humanos. De acuerdo al abogado de la familia de Fernández Lima, Tomás Brady, los resultados finales se verán en el informe del Equipo Argentino de Antropología en los próximos días. "Para nosotros, es importante que la familia pueda darle el destino que prefiera. La búsqueda también tenía el sentido de encontrar restos no biológicos", expresó el letrado en diálogo con la prensa.

Brady indicó que los forenses hallaron restos de plásticos y cerámicos, pero que no estarían vinculados a la causa. "Lo que se secuestró, inicialmente no podemos darle un nexo con el caso. Es un plástico y cerámicos. Los expertos dicen que son elementos propios de un jardín", aseguró.

La declaración del testigo que complicó a Cristian Graf

Esta semana, el fiscal Martín López Perrando recibió a un nuevo testigo que se presentó de manera voluntaria con el objetivo de aportar información sobre el caso. La persona, oriunda de la provincia de Jujuy, indicó que en 2017 fue invitado a un asado, donde un hombre y su sobrino recordaron una siniestra anécdota que otra persona había contado durante un encuentro en 2011.

Según el testimonio, un hombre de apellido alemán -supuestamente el padre de Graf- se puso a hablar sobre las "facilidades de matar a alguien y ocultar su cuerpo". El sujeto habría contado que él y su hijo habrían organizado una emboscada contra un joven del colegio. Según este individuo, su hijo era molestado por la víctima.

El relato indica que el adolescente engañó a su compañero diciéndole que una chica que le gustaba estaría en su domicilio. El joven habría acudido al lugar y, una vez allí, habría sido atacado por el padre y el hijo. Luego lo habrían llevado al baño de la casa donde fue apuñalado.

Cómo seguirá la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima

Tomás Brady confirmó que restan llamar a declarar a más testigos y que, además, se intentará buscar que la Justicia identifique a los agentes de seguridad que intervinieron en la búsqueda de Fernández Lima en 1984 con la ayuda de un cuaderno del padre de la víctima. "Pedimos a la Fiscalía de tratar de reivindicar aquella investigación interna de la familia con la famosa libretita que tuvo el padre de Javier y Diego, donde ahí se mencionan los actores de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la investigación", cerró.