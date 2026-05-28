Cuba considera que ha aumentado el riesgo de una agresión militar de EEUU

FOTO ARCHIVO: Una calle en La Habana

La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, dijo el ‌jueves que considera ‌que el riesgo de una agresión militar estadounidense contra la isla va en aumento a medida que se estancan las negociaciones entre ambos países.

En una comparecencia ante la Asamblea Nacional para denunciar las sanciones estadounidenses a las importaciones ​de petróleo cubano, ⁠Vidal acusó a Washington de inventar pretextos ‌para presentar a la isla como ⁠una amenaza para la seguridad ⁠nacional de Estados Unidos con el fin de justificar una agresión.

"Cada día crece el peligro de ⁠una agresión militar contra Cuba", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Bajo el ​mandato del presidente Donald Trump, Estados ‌Unidos ha impuesto de ‌facto un bloqueo a Cuba al amenazar ⁠con sanciones a los países que le suministren combustible, lo que ha provocado cortes de electricidad y agravado la peor crisis que ​ha sufrido ‌en décadas.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo el miércoles que confiaba en que el diálogo entre las naciones, que comenzó en torno a marzo, tendría "un buen ⁠resultado".

Las autoridades cubanas han declarado que no permitirán injerencias en los asuntos internos y han criticado a Estados Unidos por su falta de buena fe.

"El canal de comunicación entre ambos gobiernos permanece abierto, pero no se han logrado grandes avances. Tenemos motivos ‌para dudar de la seriedad y la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos", dijo Vidal.

La más reciente medida de presión de Trump contra el Gobierno comunista de Cuba fue acusar formalmente al expresidente ‌Raúl Castro de cuatro cargos de asesinato por el derribo en 1996 de un avión civil operado ‌por exiliados de ⁠Miami.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ha advertido de que en ​cualquier acción militar morirían miles de cubanos y estadounidenses.

Con información de Reuters