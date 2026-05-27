Nelson Castro apuntó una vez más contra el presidente Javier Milei al aire por Radio Rivadavia.

Durante una transmisión en vivo de Radio Rivadavia, el conductor Nelson Castro apuntó contra la forma de ser del presidente Javier Milei e hizo una comparación que generó revuelo en las plataformas digitales: “Uno cree que gritar lo hace a uno más fuerte. Lo debilita. Cristina es gritona ¿La hace más fuerte? No, la hace temida”.

Además agregó: “Hay una frase de Maquiavelo que dice bueno ‘el príncipe debe ser temido’, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Uno es temido cuando por supuesto no es un buen gobernante”.

Luego sumó: “Sí uno no es un buen gobernante, entonces la única manera de mantener el poder, es el temor. Cuando uno es un buen gobernante, no necesita el temor. Entonces uno dice ‘mira yo soy así, estoy en contacto con la gente’. Arturo Illia era un Presidente fenomenal de la Argentina que salía a la calle y caminaba con la gente, Angela Merkel iba al supermercado porque quería estar en contacto con la realidad”.

Nelson Castro cuestionó las decisiones de Milei

La celebración del Tedeum por el 25 de mayo se llevó a cabo el lunes 25 de mayo de 2026, coincidiendo con el 216º aniversario de la Revolución de Mayo y la conformación del primer gobierno patrio.

En este contexto, el periodista se sumó a las opiniones por el cruce de la ausencia de Victoria Villarruel en la celebración del Tedeum del 25 de Mayo y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei al aire por radio Rivadavia: "El hecho de no invitarla es un hecho lamentable que representa un desprecio por lo institucional". Asimismo agregó: "Se puede llevar mal o bien, pero la vicepresidencia tiene un rango institucional, sea quien fuere. La institucionalidad marca, no la persona.”

Luego añadió: “Después si quiere no la saluda, pero ella tiene valor institucional”. Además explicó las funciones de la Vicepresidenta: “Dos y muy claras, presidir el Senado y reemplazar al presidente por viaje o enfermedad.”