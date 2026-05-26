Fue creada para competir contra Star Wars, despertó la fiebre coleccionista y vuelve al cine a más de 40 años de su origen

Masters of the Universe vuelve al cine: la historia de He-Man y su nueva película.

He-Man es uno de los personajes más representativos de la cultura pop de los años 80, pero sus orígenes estuvieron marcados por una fuerte competencia de mercado: Star Wars. A más de 40 años desde su estreno, el personaje volverá a las salas de cine con un filme que promete traer nuevamente la fantasía medieval, la magia y las aventuras épicas en el planeta Eternia.

El protagonista es el príncipe Adam, heredero del reino, quien aparenta ser un joven despreocupado pero en realidad guarda un gran secreto: al levantar la Espada de Poder y pronunciar la frase “¡Por el poder de Grayskull!”, se transforma en He-Man, el guerrero más poderoso del universo. La misión de He-Man es proteger Eternia y el Castillo Grayskull, una antigua fortaleza llena de energía mística. Su enemigo principal es Skeletor, un hechicero ambicioso que busca conquistar el reino y apoderarse de ese poder. A lo largo de las distintas historias aparecen aliados como Teela, Man-At-Arms, Orko y Battle Cat, que acompañan a He-Man en sus batallas contra criaturas, villanos y amenazas sobrenaturales.

Los orígenes del personaje

La franquicia nació a principios de los años 80 como una línea de juguetes creada por la empresa Mattel. La idea era desarrollar un héroe original que pudiera competir con la franquicia Star Wars, creada por George Lucas. El concepto combinaba guerreros musculosos inspirados en la fantasía clásica con tecnología futurista, monstruos y armas imposibles.

En sus comienzos, los personajes tenían historias simples y estaban pensados principalmente para vender figuras de acción. Sin embargo, el éxito comercial fue tan grande que rápidamente se desarrolló una serie animada que expandió el universo de Eternia y definió la personalidad de sus protagonistas. Esa serie fue la que convirtió a He-Man en un fenómeno mundial.

¿De qué trataba la serie clásica?

La versión más famosa de He-Man fue la serie animada estrenada en los años '80. Cada episodio mostraba nuevos planes de Skeletor para conquistar Eternia o tomar el control del Castillo Grayskull. Mientras tanto, Adam debía ocultar su identidad secreta y transformarse en He-Man cuando aparecía el peligro.

El tono de la serie era aventurero y familiar. Aunque había enfrentamientos y monstruos, el enfoque estaba pensado para el público infantil y muchos capítulos terminaban con una pequeña enseñanza moral. Parte del atractivo estaba en sus personajes extravagantes, los diseños coloridos y la mezcla de magia medieval con ciencia ficción. En su paso por la televisión, He-Man fue protagonista de las series He-Man and the Masters of the Universe, The New Adventures of He-Man y Masters of the Universe: Revelation, entre otras series que sirvieron para reiniciar los orígenes del personaje.

Las películas de He-Man

En cambio, en cine la primera película live action basada en la franquicia tuvo al actor Dolph Lundgren en el rol de He-Man y a Frank Langella como Skeletor. Debido a limitaciones de presupuesto, gran parte de la historia transcurría en la Tierra en lugar de Eternia. Con el tiempo se transformó en una película de culto entre los fanáticos por su estética ochentosa y sus actuaciones exageradas.

La franquicia tendrá una nueva adaptación cinematográfica titulada Masters of the Universe. La película se estrena el 4 de junio y buscará relanzar el personaje para una nueva generación y recuperar el espíritu épico de la saga original. La historia mostrará a Adam separado de Eternia durante su infancia y criado lejos de su verdadero destino. Con el paso del tiempo descubrirá sus orígenes y deberá regresar para enfrentar a Skeletor y convertirse finalmente en He-Man.