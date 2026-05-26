5 películas de Steven Spielberg para ver antes de El día de la revelación.

El consagrado director Steven Spielberg vuelve al cine de ciencia ficción en El día de la revelación, su nueva creación con guion de su habitual colaborador David Koepp. La película protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor y Colin Firth vuelve sobre una de las obsesiones del cineasta: la vida extraterrestre.

El próximo 11 de junio se estrena en Argentina El día de la revelación, película en la que Steven Spielberg regresa a un terreno conocido. "Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías?", reza la sinopsis oficial de la película que promete ser uno de los blockbusters del año. Y en vísperas del 11, un repaso por 5 largometrajes de Spielberg para conocer su maestría en el sci-fi.

Encuentros cercanos del tercer tipo (1977)

Un trabajador eléctrico llamado Roy Neary comienza a obsesionarse con una extraña forma montañosa después de presenciar un encuentro con objetos voladores no identificados. Mientras distintos fenómenos inexplicables ocurren en todo el mundo, científicos y gobiernos intentan establecer contacto con visitantes extraterrestres. La película sigue la búsqueda de Roy por descubrir la verdad detrás de esos misteriosos encuentros.

ET, El Extraterrestre (1982)

Un niño llamado Elliott encuentra y esconde en su casa a un pequeño extraterrestre que quedó abandonado en la Tierra. A medida que ambos desarrollan una profunda amistad, Elliott y sus hermanos intentan ayudar a E.T. a comunicarse con su planeta para poder regresar a casa antes de que el gobierno lo capture.

Jurassic Park (1993)

Un millonario crea un parque temático poblado con dinosaurios clonados a partir de ADN prehistórico. Antes de abrir al público, invita a un grupo de científicos y expertos para evaluar la seguridad del lugar, pero un sabotaje provoca que los animales queden fuera de control. Los visitantes deberán sobrevivir en una isla donde los depredadores más peligrosos del pasado vuelven a dominar.

A.I Inteligencia Artificial (2001)

En un futuro donde los robots forman parte de la vida cotidiana, una familia adopta a David, un niño androide diseñado para amar de manera genuina. Cuando las circunstancias lo separan de su hogar, David emprende un viaje para convertirse en un “niño real”, inspirado por el cuento de Pinocho.

La Guerra de los Mundos (2005)

Ray Ferrier, un trabajador portuario divorciado, intenta proteger a sus hijos cuando una invasión extraterrestre destruye ciudades enteras mediante gigantescas máquinas de guerra ocultas bajo la Tierra. Mientras el caos se extiende y la humanidad colapsa, la familia atraviesa un desesperado viaje de supervivencia.

Ready Player One (2018)

En un futuro marcado por la crisis social y económica, millones de personas escapan de la realidad conectándose a OASIS, un gigantesco universo de realidad virtual. Wade Watts, un joven fanático de la cultura pop, participa en una competencia creada por el fallecido inventor del sistema, cuyo premio otorgará el control total del mundo virtual.