Un inusual episodio ocurrió este lunes por la tarde en la costa patagónica cuando una orca macho se acercó hasta la orilla luego de confundir a un kayak con una posible presa. El hecho sucedió en la playa Bahía Rosas, en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, cuando el animal identificado como Pao detectó el sonido de unos remos en el agua.

El incidente fue informado por la organización Península Valdés Orca Research (PVOR), que aseguró que el cetáceo habría asociado el movimiento y el ruido del kayak con la presencia de un lobo marino, una de sus presas habituales.

Al llegar a la costa y advertir que se trataba de una persona en canoa, la orca giró y regresó mar adentro sin provocar ningún incidente, según explicaron desde la organización. "Hoy, 25 de mayo de 2026 en horas de la tarde, el macho Pao (PTN-006) protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes", detalló el equipo de investigación.

También resaltaron que no existen registros de ataques de orcas a seres humanos en estado salvaje, salvo casos ocurridos en cautiverio. De todas maneras, los investigadores comprendieron el miedo que habrá sentido la persona a bordo del kayak.

El momento fue registrado en video y compartido por Mili Yahuar, a quien desde la organización agradecieron por aportar las imágenes. La PVOR es una organización internacional con asiento en Península Valdés, Chubut, Argentina. Su misión se centra en el estudio de la población de orcas que habitan esta área protegida, incluyendo su genealogía a través de la foto-identificación, su comportamiento, y sus técnicas especializadas de caza que son únicas en el mundo.

Intensa actividad de las orcas

Según informaron medios locales, la actividad de les orcas de la Patagonia Norte fue intensa en las últimas semanas. El pasado 17 de mayo, la hembra Valen (PTN-009) fue vista en Punta Norte junto a sus crías Emyr, Solei y una nueva nacida en 2026, acompañadas por Jaluel (PTN-019), quien incluso intentó una captura en la orilla.

El 23, la organización documentó a crías del grupo en zona de rompiente, donde las hembras adultas las guían en el aprendizaje de las técnicas de caza. Este proceso formativo ya fue registrado el 17 de abril de este año en Estancia San Lorenzo, también sobre el Golfo San Matías.

El varamiento intencional es la técnica quelas orcas utilizan para lanzarse hacia la costa con la marea alta con la intención de capturar crías de lobos y elefantes marinos. Se trata de un comportamiento aprendido, ya que las madres se lo transmiten a sus crías a temprano edad, lo cual distingue a las poblaciones de la Patagonia de otras orcas en el mundo.