Quién es Nicolás Capaldo, el posible "tapado" en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni presentó la lista de jugadores que serán parte de la gira previa al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 con la Selección Argentina y sorprendió con la inclusión de Nicolás Capaldo, una de las seis alternativas que el entrenador sumó para cuidar a los habituales titulares que llegan al límite desde lo físico. El ex Boca Juniors estará presente en los encuentros de preparación que se disputarán el sábado 6 de junio ante Honduras en Texas y el martes 9 de junio contra Islandia en Alabama, una decisión que llamó la atención después de varios años de ausencia en la estructura de la 'Albiceleste'.

La convocatoria del pampeano de 27 años al combinado nacional responde en gran parte a una característica que Scaloni valora especialmente en su estructura: la polifuncionalidad táctica. En su temporada con el Hamburgo de Alemania, el mediocampista surgido en el 'Xeneize' se consolidó como una pieza clave por su intensidad y capacidad para ocupar distintos sectores del campo sin perder presencia ni equilibrio. Su despliegue lo llevó a desempeñarse principalmente como interior derecho aunque también sumó minutos como lateral por ese mismo sector; esta misma versatilidad es la que le abre una puerta dentro del esquema albiceleste.

Cómo juega Nicolás Capaldo, uno de los "tapados" de Scaloni en la gira previa al Mundial

En el mediocampo, Capaldo se destaca por su capacidad para sostener el ritmo durante los 90 minutos, presionar alto y cubrir grandes distancias en transición. Su lectura para cerrar espacios y acompañar la presión colectiva le permite intervenir con frecuencia en la recuperación, mientras que con la pelota ofrece una salida simple y dinámica, con pases cortos y movimientos permanentes para dar continuidad al juego. Ese perfil encaja con lo que suele pedir Scaloni a sus volantes: intensidad para recuperar y disciplina táctica para mantener la estructura.

Además, su adaptación como lateral derecho aparece como otro factor determinante. Capaldo puede cumplir esa función desde un enfoque más defensivo, aportando marca, retrocesos rápidos y ocupación de espacios cuando el equipo pierde la pelota. Esa alternativa le brinda al cuerpo técnico una variante concreta la posible ausencia de Gonzalo Montiel, quien arrastra una lesión de sus últimas presentaciones con River Plate. Con Nahuel Molina como una fija casi garantizada en la convocatoria, la presencia del pampeano puede resolver esa posición sin modificar demasiado el funcionamiento colectivo.

Su temporada en Alemania terminó de reforzar esa consideración: en una Bundesliga de alta intensidad física y transiciones constantes, Capaldo encontró continuidad y protagonismo en Hamburgo, destacándose por su presión, despliegue y capacidad para sostener duelos individuales en distintos sectores del campo. Ese rendimiento fue seguido de cerca por el cuerpo técnico argentino y terminó pesando en la decisión de incluirlo dentro de la prelista.

El llamado también refleja una lógica que Scaloni mantiene desde el inicio de su ciclo: priorizar el presente y el rendimiento por encima del recorrido previo o del nombre propio. En ese contexto, Capaldo reapareció en la órbita de la Selección tras su paso por la Sub-23 y volvió a meterse en consideración gracias a un perfil táctico que ofrece soluciones en más de una posición y que puede aportar intensidad y equilibrio dentro del plantel.

Cuándo juega la Selección Argentina los amistosos previos al Mundial 2026

El seleccionado "Albiceleste" se verá las caras en primera instancia contra Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas el sábado 6 de junio y el siguiente será ante Islandia tres días más tarde en el Estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama. Este último será a tan sólo dos días del comienzo de la cita mundialista, aunque los dirigidos por Lionel Scaloni harán su debut el 16 del mencionado mes.

Fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cómo ver los partidos