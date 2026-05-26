El informe de la Fórmula 1 que pone a Franco Colapinto como uno de los ganadores del GP de Canadá: “Excelente”

El argentino terminó sexto en Montreal.

Al igual que en Miami, Franco Colapinto volvió a tener un asombroso fin de semana en la visita al Circuito Gilles Villeneuve, donde una vez más superó a Pierre Gasly tanto en las clasificaciones como en las carreras. El pilarense alcanzó la instancia final de las cronos tanto para la sprint como para la carrera principal, además de que estuvo a punto de puntuar el sábado al terminar noveno en la carrera corta del GP de Canadá.

Este domingo, la situación fue incluso mejor para el piloto argentino, que partió del décimo lugar y se vio beneficiado por el abandono de Arvid Lindblad, quien ni siquiera pudo largar después de tener problemas con el Racing Bulls. Debido a esto, Franco ganó automáticamente una posición cuando se largó la carrera, además de que los errores de McLaren y el abandono de George Russell también le jugaron a favor para ganar posiciones.

Fue así como Colapinto terminó en el sexto lugar y logró su mejor resultado en la Fórmula 1, que no se quedó callada ante la grandiosa actuación del piloto de Alpine. Tal es así que Lawrence Barretto hizo un informe para la máxima categoría en el que incluyó a “Fran” como uno de los ganadores de la quinta fecha junto a pilotos como Andrea Kimi Antonelli (ganador del GP de Canadá), Lewis Hamilton, Max Verstappen y Carlos Sainz.

“Franco Colapinto culminó un excelente fin de semana en Miami con una actuación brillante durante el Gran Premio de Canadá, donde superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que contaba con más experiencia”, arrancó el británico. A continuación, el periodista prosiguió con una recapitulación de lo sucedido en el transcurso de la fecha en la ciudad de Montreal.

“El argentino terminó noveno en la carrera sprint y luego confirmó su buen comienzo entre los diez primeros con una magnífica actuación que le valió el sexto puesto, asegurando así el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 hasta la fecha”, añadió. Por último, Barreto habló de los números del pilarense en la tabla de posiciones y cómo favoreció su resultado a Alpine.

“Fue su tercer resultado puntuable en cuatro carreras y lo sitúa a tan solo cinco puntos de Gasly, mientras que Alpine afianza su quinto puesto en el Campeonato de Constructores”, cerró. Cabe mencionar que Colapinto quedó decimoprimero en la tabla con 15 puntos, mientras que su compañero está octavo con 20 por encima de Oliver Bearman (18) y Liam Lawson (16).

Colapinto firmó su mejor resultado en la F1.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Canadá 2026