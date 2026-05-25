El Chaqueño Palavecino se sentó a charlar en un programa televisivo y abrió su corazón para contar cómo fue su niñez en el norte argentino y el recorrido que lo llevó a consolidarse como un pilar del folklore nacional. A través de sus palabras, se pudo apreciar la profunda conexión con sus raíces y la identidad cultural que moldeó su obra.

Al rememorar su lugar de origen, el músico describió la convivencia entre criollos y pueblos originarios en su entorno. Explicó que “en el campo eran dos culturas con el nativo, hay siete etnias con dialectos distintos y nosotros hablábamos castellano”. En ese ambiente, la música siempre estuvo presente. “En el campo cantás porque no tenés para comer”, confesó, mostrando cómo el canto formaba parte esencial de la vida cotidiana.

Sus primeros contactos con la música llegaron en la escuela, donde la maestra de música los hacía cantar en coro. El Chaqueño recordó que, de niño, absorbía todo lo que escuchaba en la calle: “Por las bocinas del barrio pasaban Los Manseros Santiagueños, Los Cantores del Alba, Los Chalchaleros… uno era como una esponja, te chupaba todo eso”. Esta influencia temprana fue clave para su formación artística.

Uno de los momentos más duros que compartió fue la pérdida de su madre en la adolescencia, que lo obligó a reinventarse. “A los 15 o 16 años me fui a Salta Capital a la casa de una tía”, relató. Durante ese tiempo, trabajó como camionero y recordó con humor: “Yo tenía el pesito para el asado en las guitarreadas con los estudiantes”.

Más adelante, volvió a Tartagal y comenzó a trabajar en los ómnibus, una etapa que definió su crecimiento musical. Contó que hacía viajes hasta Tucumán y que las guitarreadas surgían bajo un tinglado donde guardaban los colectivos. También reveló las dificultades para grabar sus primeras canciones: “Yo grabaría si tuviera plata… Pero era todo difícil, había que pelearla mucho”.

El Chaqueño Palavecino recordó que, de niño, absorbía todo lo que escuchaba en su barrio.

Finalmente, el Chaqueño Palavecino reflexionó en "Almorzando con Juana" sobre su estilo y confianza en su propuesta musical. Afirmó que “mi música era más campechana, sin escuela, pero con la esencia de los mayores” y cerró con una frase que resume su trayectoria: “Yo confiaba en mí, sabía que era algo nuevo”.

Emoción en el folklore por el anuncio “especial” del Chaqueño para el 25 de mayo: “Archivo histórico”

Óscar Esperanza rememoró en su perfil de Instagram lo que fue la celebración por sus 40 años de carrera en el Movistar Arena, realizada en 2024. “Hay noches que quedan grabadas en el corazón y esta fue una de ellas”, escribió el salteño y agregó: “Repasando el archivo, nos encontramos con estos momentos: la emoción de compartir el escenario con grandes amigos y el rugido de un estadio lleno de pañuelos y ponchos al aire”.

En las postales de esa noche se pueden ver a invitados especiales como Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Abel Pintos y Axel. Luego, el Chaqueño Palavecino anticipó: “Estamos preparando algo muy especial para este 25 de mayo. El archivo histórico se abre para todos ustedes”. Como era de esperarse, los admiradores del famoso compositor y cantor dejaron muchos mensajes en la mencionada red social.